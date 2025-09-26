A csehek szerint tíz emberrel jobb volt a Ferencváros, mint tizeneggyel – lapszemle

A denik.cz portál egyértelműen csalódottan vette tudomásul a végeredményt, leginkább azért, mert a Plzen a 38. perctől kezdve emberelőnyben futballozhatott. „A Viktoria Plzen mindössze egy pontot szerzett az Európa-liga alapszakaszának nyitó mérkőzésén a Ferencváros vendégeként. Annak ellenére, hogy Durosinmi góljával a 16. perctől kezdve vezetett, majd közel egy órán át tíz ember ellen játszott az együttes” – állapították meg. A cseh portál beszámolt arról is, hogy Budapestre mintegy hétszáz Plzen-szurkoló kísérte el a csapatot.
Nem volt elégedett a döntetlennel a ceskenoviny.cz portál sem. A meccs utáni elemzésükben úgy fogalmaztak, hogy „a Ferencváros paradox módon emberhátrányban még jobban kezdett el játszani, mint előtte”, és a Plzen tíz ember ellen sem tudta uralni a találkozót, ennek az eredménye volt Alekszandr Pesics egyenlítő gólja a 94. percben. „A nyugat-csehországiak emberelőnyben sem uralták a mérkőzés végét, és a négyperces hosszabbítás utolsó percében gólt kaptak. Kanikovszki beívelte a tizenhatoson belülre a labdát, amelyet egy másik csereként beállt játékos, Pesics Jedlicka kapujába fejelt. A Ferencváros hét mérkőzés óta nem kapott ki cseh ellenféltől hazai pályán UEFA-versenysorozatban” – írták.
„A Plzen elszórakozta az emberelőnyt, és csak egy pontot szerzett Magyarországon” – ezt pedig már a sport.cz portál írta a meccset követő összefoglalójában. A cikk szerzője, Robert Neumann továbbá elismerte, minden a látogatóknak dolgozott, ennek ellenére nem sikerült elhozni a három pontot a Groupama Arénából, amire megvan a szakmai magyarázat: „A szünet után érthetetlen módon lelassult a Plzen játéka, és a megfogyatkozott magyar bajnok az utolsó pillanatban kiegyenlített” – olvasható a meccs krónikájában.
Írtak még arról is, hogy a Ferencváros a második félidőben emberhátrányban is többször kapuja elé szorította a Plzent, amely „nem tudta megtartani a labdát és többé-kevésbé védekezett.”
Végezetül csalódottan megjegyezték: „A csereként beállt Prince Adu egy betörésből eldönthette volna a találkozót, de kihagyta a nagy helyzetet. Ezt végül a vendégek sajnálták igazán, mivel Alekszandr Pesics a 94. percben kiegyenlített.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–1 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző. Vezette: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann (L. Joseph, 74.), Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A. (Pesics, 84.), Ötvös (Levi, 84.), N. Keita (Kanikovszki, a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra (Visinsky, 70.) – Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.). Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gólszerző: Pesics (90+4.), ill. Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)