Régi ismerősökkel és a Nottinghammel is találkozik a Ferencváros az Európa-ligában – ellenfélnéző

Érdekesség, hogy a Rangerst szintén az FC Bruges búcsúztatta a BL-selejtezősorozatban, méghozzá 9–1-es összesítéssel. Ez is mutatja, hogy a skótok valamivel gyengébbek, mint a Salzburg, de őket sem szabad lebecsülni. Az előző kiírásban a negyeddöntőig meneteltek az El-ben, a nyolcaddöntőben kiejtették a Fenerbahcét, a negyeddöntőben pedig nagy csatában, 0–2-vel estek ki a Bilbao ellen.

És ha már szóba került a Fener... A korábban Szalai Attilát is alkalmazó török együttest aligha kell bemutatni a nemzetközi futballt ismerő szurkolóknak. Az isztambuliak 1–0-s összesítéssel estek ki a Benfica ellen a BL-selejtező rájátszásában, ami a csapatot 2024 nyara óta irányító José Mourinho vezetőedző állásába került. A Fenerben mások mellett a Sevillával két Európa-ligát nyerő Juszef en-Nesziri, az Internazionaléval BL-t nyerő Milan Skriniar, valamint a Sahtarban és a Manchester Unitedben egyaránt megforduló Fred neve kívánkozik a sztárlista élére. A szintén második kalapos Viktoria Plzen viszont már nem tűnik annyira félelmetes ellenfélnek, de ez természetesen nem jelent elkönyvelhető győzelmet. Emlékezhetünk, az előző idényben a Ferencváros éppen az alapszakaszt követő rájátszáskörben került össze a csehekkel, és 3–1-es összesítéssel esett ki úgy, hogy Budapesten 1–0-ra nyert. Márpedig most csak egy mérkőzés lesz, és azt a Groupama Arénában rendezik.

Már másodszor fordul elő, hogy amikor a Ferencvárost nyáron BL-selejtezőben összesorsolják a Ludogoreccel, az ősszel az Európa-ligában is találkozik a két csapat. A 2019–2020-as idényhez hasonlóan ezúttal is az FTC menetelt tovább a BL-ben, ám az Üllői úti remények szerint az idén, ellentétben 2019-cel, sikerül az El-főtáblán is felülmúlni a bolgárokat. Zöld-fehér ellenfél lesz még a negyedik kalapból is, a Panathinaikosz görög ezüstérmesként a BL-selejtezőben kezdett, de az FTC másik El-ellenfele, a Rangers kiejtette a második fordulóban. A Konferencialigában a tavasszal a nyolcaddöntőben esett ki, az Európa-ligában legutóbb 2023-ban, a BL-ben 2010-ben szerepelt a főtáblán.

Bár csak a harmadik kalapba került, a magyar bajnok nyolc ellenfele közül európai eredményei alapján a legnagyobb név a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest. Az 1979-es és 1980-as diadal óta nem sok sikert aratott otthon és a kontinensen, harminc év után sikerült újra európai kupaszereplést kivívnia a tulajdonos, Evangelosz Marinakisz balhés háttere miatt gyakran a bulvárlapok hasábjain szereplő klubnak. A gárda egyik legjobb játékosa Chris Wood, aki a Premier League eddig megrendezett két fordulójában két gólt szerzett. Eredetileg a Konferencialigában indulhatott volna a Forest, ám a Crystal Palace helyére léphetett, a londoniakat ugyanis eggyel lejjebb sorolták tulajdonosi viszonyai miatt. Könnyen lehet, hogy mire Angliába utazik az FTC, már nem Nuno Espírito Santo lesz a csapat menedzsere.

A Genkkel 2023 őszén a Konferencialiga csoportkörében találkozott az FTC, 0–0-s és 1–1-es döntetlenre végzett a két csapat. A belgáknak ez lesz az első főtáblás szereplésük azóta, míg az Európa-ligában 2021 őszén futballozhattak legutóbb.