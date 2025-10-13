A Ferencváros alapemberét szemelte ki az Al-Ahli



Vasárnapi, klub közeli forrásokkal rendelkező egyiptomi kollégától származó értesülésünk volt, hogy a Ferencváros jobbhátvédje, Cebrail Makreckis szerepel a kairói élcsapat, a bajnoki címvédő Al-Ahli téli kiszemeltjei között.

A hír már az egyiptomi sajtóban is megjelent. Ugyanakkor míg az első értesülés arról szólt, hogy az Al-Ahli akár már a télen ajánlatot tehet Makreckisért, a youm7.com azt írja, a jövő nyáron szerződtetheti a kairói klub a 25 éves védőt, akivel kapcsolatban kiemelik, hogy egyiptomi felmenői is vannak. A cikk szerint a 45-szörös egyiptomi bajnokcsapat vezetősége elsősorban kimagasló fizikai és technikai képességei miatt figyelt fel a védőre, akinek értékét németországi tapasztalatai is emelhetik. A szerző kiemeli, hogy a Németországban született játékos (apja török, anyja lett, de marokkói és egyiptomi felmenői is vannak) a Leverkusen utánpótlásában és a Borussia Dortmund II-ben is szerepelt, mielőtt a bolgár Pirintől 2023-ban a Ferencvároshoz igazolt, melynél azóta 109 tétmeccsen szerepelt (három gólt szerzett, kilenc gólpasszt adott).

A Nemzeti Sport Egyiptomból úgy értesült, hogy a játékos egyelőre nem tud az Al Ahli érdeklődéséről és a klubok között sem történt kapcsolatfelvétel. Ugyanakkor utóbbi nem is biztos, hogy szükséges, ugyanis a Transfermarkt szerint jövő nyáron lejár a szerződése az FTC-nél (a klub még nem jelentett be hosszabbítást, ettől persze még lehetséges, hogy van akár opciós lehetősége is a Fradinak a hosszabbításra). Márpedig ha csak nyáron szerződtetnék, akkor nem kell fizetni érte, és a télen már előszerződést is köthetnének a játékossal. Kérdés, kivárna-e nyárig az egyiptomi csapat, hiszen várhatóan több klub is jelentkezik majd, akár már télen, a Ferencváros alapemberéért, ha valóban lejár a szerződése.

Az biztos, hogy Al-Ahli aktívan figyeli az NB I-et, ugyanis idén már két játékost igazolt Magyarországról: a Fehérvár FC-től a szlovén csatárt, Nejc Gradisart, az FTC-től a tunéziai középpályást, Mohamed Ben Romdant.