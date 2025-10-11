Nemzeti Sportrádió

Jesper Jensen: Sako teljesen kinyírt minket

2025.10.11. 17:01
Hatadou Sakónak nem lehetett gólt lőni szombat délután (Fotó: Török Attila)
Győri Audi ETO KC Jesper Jensen Kelly Dulfer Hatadou Sako Per Johansson FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros női kézilabda NB I Darja Dmitrijeva
Mint ismert, a Győri Audi ETO KC kiütéses vereséget mért a Ferencvárosra a női kézilabda NB I szombat délutáni rangadóján. A találkozó után az M4 Sportnak értékeltek a mérkőzés főszereplői.

„Nagyon jól védekeztünk, aztán könnyű gólokat szereztünk: a védekezésünkből indult ki minden. Csodás volt ilyen fantasztikus közönség előtt játszani” – mondta a meccsen 17 gólt szerző Kelly Dulfer

„Nagyon jó védelem volt előttem, nem igazán kaptam nehéz lövéseket. Nekem csak az utolsó mozdulatokat kellett megtennem, a csapatszintű védekezés kiváló volt. A meccs végén már szórakoztak velük, látszott, hogy játszani akartunk” – értékelte a találkozót 57 százalékos védési hatékonysággal záró Hatadou Sako

„A meccs előtt is azt mondam, hogy a védekezés és a kapusteljesítmény lesz a legfontosabb. A Buducsnoszt ellen kezdődött ez a remek sorozat, s ezúttal is ez a két kulcselem döntött. (...) Ez a győzelem karrierem csúcspontja, 15 gólos sikerről nem álmodtunk. Hosszú még a szezon, Debrecenben is játszani fogunk, de valóban, komoly előnybe kerültünk a Fradival szemben” – nyilatkozott Per Johansson, a győriek mestere.

„A fő különbség Sako volt a kapuban, fantasztikusan védett és ez stressz alá helyezett minket. Bepánikoltunk, dacára annak, hogy jól kezdtünk, s tovább ástunk magunk alatt a gödröt. (...) Mindig ilyen, amikor új dolgokat próbál ki a csapat, nem jártunk sikerrel, bármihez nyúltunk. Sako teljesen kinyírt minket, s nehéz megtartani a küzdőszellemet, amikor a felnéz az ember az eredményjelzőre. Az eredmény nyilvánvalóan csalódást keltő. Hosszú még a szezon, van min dolgoznunk, de Sakó védéseire nem tudtunk megoldást találni” – fogalmazott Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője.

„Nem is tudom, mi történt, vissza kell néznünk, hogy megértsük a történteket. (...) Sok jó helyzetet alakítottunk, de nem szereztünk belőle gólt, mert Sako mindent hárított” – így a Ferencváros orosz légiósa, Darja Dmitrijeva.

 

NŐI KÉZILABDA NB I
Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–17 (14–8) 
Jegyzőkönyv hamarosan!

 

