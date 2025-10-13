A Ferencváros a 66. helyen áll a klubcsapatok világranglistáján

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a tavaly október 1. és idén szeptember 30. közötti időszakban elért eredmények alapján rangsorolt, különböző erősségi szinteket is figyelembe véve. Mindezek alapján a tavasszal az Európa-ligában nyolcaddöntős, illetve a harmincötödik magyar bajnoki címét megszerző, s idén ősszel is az El-főtáblán szereplő Ferencváros a hatvanhatodik helyre lépett előre. Az ötszázas listára további két magyar klub fért fel, a Magyar Kupa-címét a tavasszal megvédő Paksi FC hat helyet rontva a 366., míg a két éve még NB II-es, de idén nyáron a Konferencialigában a rájátszásig menetelő ETO FC Győr a 435. pozíciót szerezte meg.

A lista élén továbbra is az idei Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain áll, megelőzve a Real Madridot, a BL-döntős Internazionalét és a nyári klubvilágbajnokságot megnyerő Chelsea-t. A legjobb nem európai egyesület a brazil Flamengo lett a nyolcadik helyezésével.