Pető Milán: Kár érte, de büszkék lehetünk magunkra
Bár a párharc során érezni lehetett, hogy a Panathinaikosz jobb csapat, mint a Paksi FC, megszakad a szívünk, hogy Bognár György vezetőedző együttese nem harcolta ki a hosszabbítást Athénban. A tolnaiak a 84. percben még vezettek 2–1-re (összesítésben ekkor 3–3-ra álltak a felek), vagyis körülbelül tíz perc választotta el őket attól, hogy következzen a kétszer tizenöt perc ráadás. A Pana viszont egyenlített (Elmin Rasztoder volt eredményes), s miután több gól nem született, a Paks búcsúzott a Konferencialiga-selejtező második körében – méghozzá emelt fővel.
„Reálisan kell látni: a Panathinaikosz nem sok esélyt adott nekünk, ettől függetlenül szorossá tettük a párharcot – mondta lapunknak Pető Milán, a paksiak 21 éves csatára, aki gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést csapatának az athéni összecsapáson. – A görögországi meccsen ellenfelünk kimondottan nagy helyzetet nem dolgozott ki, mi pedig remek csapategységünknek köszönhetően küzdöttünk, harcoltunk. Nyilván csalódás, mert a meccs hajrájáig győzelemre, azaz hosszabbításra álltunk, s biztos vagyok vagyok benne, lett is volna sanszunk a továbbjutásra, de sajnos csak ikszeltünk. Mindenesetre büszkék lehetünk magunkra! A két klub teljesen más szinten mozog, de ezt a különbséget időnként sikerült eltüntetnünk.”
Pető Milán ragyogóan kezdte a 2026–2027-es idényt: a Ferencváros elleni első bajnoki fordulóban aratott győzelem (4–2) alkalmával duplázott, s ugye a Pana ellen is betalált, vagyis három tétmeccsen szerzett három gólt.
„Ilyen kezdésről álmodik a futballista! Persze ez csak három meccs volt, ha, mondjuk, tíz mérkőzés után is szerzem a gólokat, mondhatom, hogy életem formájában vagyok, addig felesleges erről beszélni… Hogy melyik gólom tetszett leginkább? Bár kétségtelen, Athénban is szépet lőttem, a Ferencváros ellen szerzett második viszi a prímet: kicseleztem a védőket, majd kilőttem a bal alsó sarkot. A teljesítményemen érződik, hogy még több bizalmat kapok a szakmai stábtól, hisznek bennem a többiek is, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy csatár jó formába lendüljön. Már a felkészülési mérkőzéseken éreztem, hogy megy a játék, benne volt a pakliban, hogy ezt átmentem a tétmérkőzésekre is. Jó úton járok, de ez még semmit sem jelent, meccsről meccsre kell bizonyítanom, hogy a csapatban a helyem.”
Megérdemelten jutott tovább a Panathinaikosz a két meccs alapján. Kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk, de dicséret illeti együttesemet is a helytállásáért. Azért hoztam be két csatárt kettő egyes vezetésünknél, mert bíztam benne, hogy az utolsó tizenöt-húsz percben megszerezzük a harmadik gólunkat is. Azt éreztem ugyanis, hogy ha hosszabbításra kerül sor, nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Bár sokszor szereztünk labdát, jó néhányszor vissza is adtuk az ellenfélnek, nem tudtunk kezdeményezni, játékban a hazaiak fölé nőni.
A továbbjutásnak természetesen örülök, de nem mehetek el szó nélkül csapatunk teljesítménye mellett. Az első félidőben különösen gyengén futballoztunk, bizonyos időszakokban egyenesen elfogadhatatlanul.
Nem meglepő módon még egy telefonbeszélgetés is várt rá csütörtök este: édesapja, a korábbi 14-szeres válogatott védő, a Videoton FC Fehérvár jelenlegi vezetőedzője, Pető Tamás hívta.
„Csak néhány szót váltottunk egymással, gratulált a játékomhoz, elmondta, egész jól futballoztam, de nem ő lenne, ha nem tette volna hozzá, hogy azért látott egy-két hibát is… Nincs ezzel semmi baj, ez viszi előre az embert. Hétfőn folytatódik a bajnokság, Zalaegerszegre utazunk, jó, izgalmas, kiélezett meccsre számítok, és nem is gondolok másra, mint hogy elvisszük a három pontot. Az már csak halmozná az örömöket, ha én is eredményes lennék…”
Lássuk, mit írtak a görög oldalak a Panathinaikosz kicsikart továbbjutása után. „A csapat teljesítette a kötelezőt, túljutott a Paks jelentette nem kis akadályon – jegyezte meg a gazzetta.gr, burkoltan talán meg is dicsérve Bognár György vezetőedző együttesét. – Nem éppen jó benyomást keltve, de megcsinálta, köszönhetően főleg a kispadról érkezőknek. Az viszont megmagyarázhatatlan, miként dönthetett az UEFA úgy, hogy a selejtezőnek ebben a szakaszában nincs VAR.”
A cikkíró megemlíti, hogy különösen az első félidőben a görög gárda sok hibát követett el védekezésben, játékosai sokszor helyezkedtek rosszul – „a magyarok simán kijátszották a letámadást, három egymást követő rögzített helyzetből is veszélyt teremtettek, könnyen jutottak lövőhelyzethez a tizenhatos előtt” –, mindazonáltal az eredmény csalóka: „Nézzük, a Panathinaikosz játékosain kívül kinek köszönhető még, hogy thriller lett a mérkőzésből. Az első paksi gólnál felvetődött a fejelni felugró támadó szabálytalanságának gyanúja. A másodiknál már szó sincs gyanúról, Horváth Kevin kezéről pattant tovább a labda. A görög csapaton kívül a holland játékvezető volt az, aki a továbbjutás közelében tartotta a Paksot. Elfogadhatatlan, hogy az UEFA nem ragaszkodik a VAR használatához ilyen mérkőzéseken. Szégyen. Egy csapat a mélybe zuhanhatott volna a technológia mellőzése miatt.”
Az In Sports úgy véli, az első félidőben a vendégek voltak a jobbak, bár megfogalmazása szerint a hazaiak kétszer is engedték előnyhöz jutni őket. A CNN görög kiadása szerint a „Panathinaikosz a tűzzel játszott, kétszer is hátrányba került, közel volt a hosszabbítás, de a csereként érkező Elmin Rasztoder kikaparta a gesztenyét a lángok közül”.
Akárcsak a többi görög portál, a Novasport is VAR-ozik a magyar gólokról beszámolva, de azt is megállapítja, hogy „a Pakssal összehasonlítva a Panathinaikosz jól láthatóan felkészületlen volt”. A tudósításban közvetve dicséretet is kap Marc Nagtegaal holland játékvezető, amiért Győrfi Milán és Balogh Balázs túl lassan lebonyolított cseréje miatt – alkalmazva az új szabályt – nem engedte azonnal pályára lépni a friss embert, így a hazai csapat átmeneti emberelőnyben érte el második gólját. K. ZS.