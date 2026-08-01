Pető Milán: Kár érte, de büszkék lehetünk magunkra

Bár a párharc során érezni lehetett, hogy a Panathinaikosz jobb csapat, mint a Paksi FC, megszakad a szívünk, hogy Bognár György vezetőedző együttese nem harcolta ki a hosszabbítást Athénban. A tolnaiak a 84. percben még vezettek 2–1-re (összesítésben ekkor 3–3-ra álltak a felek), vagyis körülbelül tíz perc választotta el őket attól, hogy következzen a kétszer tizenöt perc ráadás. A Pana viszont egyenlített (Elmin Rasztoder volt eredményes), s miután több gól nem született, a Paks búcsúzott a Konferencialiga-selejtező második körében – méghozzá emelt fővel.

„Reálisan kell látni: a Pana­thinaikosz nem sok esélyt adott nekünk, ettől függetlenül szorossá tettük a párharcot – mondta lapunknak Pető Milán, a paksiak 21 éves csatára, aki gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést csapatának az athéni összecsapáson. – A görögországi meccsen ellenfelünk kimondottan nagy helyzetet nem dolgozott ki, mi pedig remek csapategységünknek köszönhetően küzdöttünk, harcoltunk. Nyilván csalódás, mert a meccs hajrájáig győzelemre, azaz hosszabbításra álltunk, s biztos vagyok vagyok benne, lett is volna sanszunk a továbbjutásra, de sajnos csak ikszeltünk. Mindenesetre büszkék lehetünk magunkra! A két klub teljesen más szinten mozog, de ezt a különbséget időnként sikerült eltüntetnünk.”

Pető Milán ragyogóan kezdte a 2026–2027-es idényt: a Ferencváros elleni első bajnoki fordulóban aratott győzelem (4–2) alkalmával duplázott, s ugye a Pana ellen is betalált, vagyis három tétmeccsen szerzett három gólt.

Papp Kristóf és WindeckerJózsef (mindketten fehérben) is nagyot küzdött a Pana ellen

„Ilyen kezdésről álmodik a futballista! Persze ez csak három meccs volt, ha, mondjuk, tíz mérkőzés után is szerzem a gólokat, mondhatom, hogy életem formájában vagyok, addig felesleges erről beszélni… Hogy melyik gólom tetszett leginkább? Bár kétségtelen, Athénban is szépet lőttem, a Ferencváros ellen szerzett második viszi a prímet: kicseleztem a védőket, majd kilőttem a bal alsó sarkot. A teljesítményemen érződik, hogy még több bizalmat kapok a szakmai stábtól, hisznek bennem a többiek is, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy csatár jó formába lendüljön. Már a felkészülési mérkőzéseken éreztem, hogy megy a játék, benne volt a pakliban, hogy ezt átmentem a tétmérkőzésekre is. Jó úton járok, de ez még semmit sem jelent, meccsről meccsre kell bizonyítanom, hogy a csapatban a helyem.”

Megérdemelten jutott tovább a Panathinaikosz a két meccs alapján. Kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk, de dicséret illeti együttesemet is a helytállásáért. Azért hoztam be két csatárt kettő egyes vezetésünknél, mert bíztam benne, hogy az utolsó tizenöt-húsz percben megszerezzük a harmadik gólunkat is. Azt éreztem ugyanis, hogy ha hosszabbításra kerül sor, nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Bár sokszor szereztünk labdát, jó néhányszor vissza is adtuk az ellenfélnek, nem tudtunk kezdeményezni, játékban a hazaiak fölé nőni. BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője a klub honlapján

A továbbjutásnak természetesen örülök, de nem mehetek el szó nélkül csapatunk teljesítménye mellett. Az első félidőben különösen gyengén futballoztunk, bizonyos időszakokban egyenesen elfogadhatatlanul. Jacob NEESTRUP, a Panathinaikosz vezetőedzője a sajtótájékoztatón

Nem meglepő módon még egy telefonbeszélgetés is várt rá csütörtök este: édesapja, a korábbi 14-szeres válogatott védő, a Videoton FC Fehérvár jelenlegi vezetőedzője, Pető Tamás hívta.

„Csak néhány szót váltottunk egymással, gratulált a játékomhoz, elmondta, egész jól futballoztam, de nem ő lenne, ha nem tette volna hozzá, hogy azért látott egy-két hibát is… Nincs ezzel semmi baj, ez viszi előre az embert. Hétfőn folytatódik a bajnokság, Zalaegerszegre utazunk, jó, izgalmas, kiélezett meccsre számítok, és nem is gondolok másra, mint hogy elvisszük a három pontot. Az már csak halmozná az örömöket, ha én is eredményes lennék…”