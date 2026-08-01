Nemzeti Sportrádió

Pető Milán: Kár érte, de büszkék lehetünk magunkra

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.08.01. 10:42
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Két gólt lőtt a Paks a Panathinaikosznak (Fotó: Imago Images)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Paks Panathinaikosz Pető Milán
Bár a Paksi FC kiélezett párharcban maradt alul a jóval esélyesebb Panathinaikosz ellen, Pető Milán, a tolnaiak csatára amondó, időnként eltüntették a két klub között meglévő különbséget. A fiatal játékos parádésan kezdte az idényt, három tétmérkőzésen három gólt szerzett.

Bár a párharc során érezni lehetett, hogy a Panathinaikosz jobb csapat, mint a Paksi FC, megszakad a szívünk, hogy Bognár György vezetőedző együttese nem harcolta ki a hosszabbítást Athénban. A tolnaiak a 84. percben még vezettek 2–1-re (összesítésben ekkor 3–3-ra álltak a felek), vagyis körülbelül tíz perc választotta el őket attól, hogy következzen a kétszer tizenöt perc ráadás. A Pana viszont egyenlített (Elmin Rasztoder volt eredményes), s miután több gól nem született, a Paks búcsúzott a Konferencialiga-selejtező második körében – méghozzá emelt fővel.

„Reálisan kell látni: a Pana­thinaikosz nem sok esélyt adott nekünk, ettől függetlenül szorossá tettük a párharcot – mondta lapunknak Pető Milán, a paksiak 21 éves csatára, aki gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést csapatának az athéni összecsapáson. – A görögországi meccsen ellenfelünk kimondottan nagy helyzetet nem dolgozott ki, mi pedig remek csapategységünknek köszönhetően küzdöttünk, harcoltunk. Nyilván csalódás, mert a meccs hajrájáig győzelemre, azaz hosszabbításra álltunk, s biztos vagyok vagyok benne, lett is volna sanszunk a továbbjutásra, de sajnos csak ikszeltünk. Mindenesetre büszkék lehetünk magunkra! A két klub teljesen más szinten mozog, de ezt a különbséget időnként sikerült eltüntetnünk.”  

Pető Milán ragyogóan kezdte a 2026–2027-es idényt: a Ferencváros elleni első bajnoki fordulóban aratott győzelem (4–2) alkalmával duplázott, s ugye a Pana ellen is betalált, vagyis három tétmeccsen szerzett három gólt.

Panathinaikos F.C. v Paksi FC UEFA Europa Conference League
Papp Kristóf és WindeckerJózsef (mindketten fehérben) is nagyot küzdött a Pana ellen

„Ilyen kezdésről álmodik a futballista! Persze ez csak három meccs volt, ha, mondjuk, tíz mérkőzés után is szerzem a gólokat, mondhatom, hogy életem formájában vagyok, addig felesleges erről beszélni… Hogy melyik gólom tetszett leginkább? Bár kétségtelen, Athénban is szépet lőttem, a Ferencváros ellen szerzett második viszi a prímet: kicseleztem a védőket, majd kilőttem a bal alsó sarkot. A teljesítményemen érződik, hogy még több bizalmat kapok a szakmai stábtól, hisznek bennem a többiek is, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy csatár jó formába lendüljön. Már a felkészülési mérkőzéseken éreztem, hogy megy a játék, benne volt a pakliban, hogy ezt átmentem a tétmérkőzésekre is. Jó úton járok, de ez még semmit sem jelent, meccsről meccsre kell bizonyítanom, hogy a csapatban a helyem.”  

Megérdemelten jutott tovább a Panathinaikosz a két meccs alapján. Kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk, de dicséret illeti együttesemet is a helytállásáért. Azért hoztam be két csatárt kettő egyes vezetésünknél, mert bíztam benne, hogy az utolsó tizenöt-húsz percben megszerezzük a harmadik gólunkat is. Azt éreztem ugyanis, hogy ha hosszabbításra kerül sor, nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Bár sokszor szereztünk labdát, jó néhányszor vissza is adtuk az ellenfélnek, nem tudtunk kezdeményezni, játékban a hazaiak fölé nőni.

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője a klub honlapján

 

A továbbjutásnak természetesen örülök, de nem mehetek el szó nélkül csapatunk teljesítménye mellett. Az első félidőben különösen gyengén futballoztunk, bizonyos időszakokban egyenesen elfogadhatatlanul.

Jacob NEESTRUP, a Panathinaikosz vezetőedzője a sajtótájékoztatón

Nem meglepő módon még egy telefonbeszélgetés is várt rá csütörtök este: édesapja, a korábbi 14-szeres válogatott védő, a Videoton FC Fehérvár jelenlegi vezetőedzője, Pető Tamás hívta.

„Csak néhány szót váltottunk egymással, gratulált a játékomhoz, elmondta, egész jól futballoztam, de nem ő lenne, ha nem tette volna hozzá, hogy azért látott egy-két hibát is… Nincs ezzel semmi baj, ez viszi előre az embert. Hétfőn folytatódik a bajnokság, Zalaegerszegre utazunk, jó, izgalmas, kiélezett meccsre számítok, és nem is gondolok másra, mint hogy elvisszük a három pontot. Az már csak halmozná az örömöket, ha én is eredményes lennék…” 

Panathinaikos F.C. v Paksi FC UEFA Europa Conference League

Lássuk, mit írtak a görög oldalak a Panathinaikosz kicsikart továbbjutása után. „A csapat teljesítette a kötelezőt, túljutott a Paks jelentette nem kis akadályon – jegyezte meg a gazzetta.gr, burkoltan talán meg is dicsérve Bognár György vezetőedző együttesét. – Nem éppen jó benyomást keltve, de megcsinálta, köszönhetően főleg a kispadról érkezőknek. Az viszont megmagyarázhatatlan, miként dönthetett az UEFA úgy, hogy a selejtezőnek ebben a szakaszában nincs VAR.”

A cikkíró megemlíti, hogy különösen az első félidőben a görög gárda sok hibát követett el védekezésben, játékosai sokszor helyezkedtek rosszul – „a magyarok simán kijátszották a letámadást, három egymást követő rögzített helyzetből is veszélyt teremtettek, könnyen jutottak lövőhelyzethez a tizenhatos előtt” –, mindazonáltal az eredmény csalóka: „Nézzük, a Panathinaikosz játékosain kívül kinek köszönhető még, hogy thriller lett a mérkőzésből. Az első paksi gólnál felvetődött a fejelni felugró támadó szabálytalanságának gyanúja. A másodiknál már szó sincs gyanúról, Horváth Kevin kezéről pattant tovább a labda. A görög csapaton kívül a holland játékvezető volt az, aki a továbbjutás közelében tartotta a Paksot. Elfogadhatatlan, hogy az UEFA nem ragaszkodik a VAR használatához ilyen mérkőzéseken. Szégyen. Egy csapat a mélybe zuhanhatott volna a technológia mellőzése miatt.”

Az In Sports úgy véli, az első félidőben a vendégek voltak a jobbak, bár megfogalmazása szerint a hazaiak kétszer is engedték előnyhöz jutni őket. A CNN görög kiadása szerint a „Panathinaikosz a tűzzel játszott, kétszer is hátrányba került, közel volt a hosszabbítás, de a csereként érkező Elmin Rasztoder kikaparta a gesztenyét a lángok közül”.

Akárcsak a többi görög portál, a Novasport is VAR-ozik a magyar gólokról beszámolva, de azt is megállapítja, hogy „a Pakssal összehasonlítva a Panathinaikosz jól láthatóan felkészületlen volt”. A tudósításban közvetve dicséretet is kap Marc Nagtegaal holland játékvezető, amiért Győrfi Milán és Balogh Balázs túl lassan lebonyolított cseréje miatt – alkalmazva az új szabályt – nem engedte azonnal pályára lépni a friss embert, így a hazai csapat átmeneti emberelőnyben érte el második gólját.  K. ZS.  

Elmin Rasztoder kikaparta a gesztenyét a lángok közül

 

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Paks Panathinaikosz Pető Milán
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