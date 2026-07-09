Nemzeti Sportrádió

A Pogon Szczecin többéves szerződést kötött Szalai Attilával

I. SZ.I. SZ.
2026.07.09. 22:50
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Szalai Attila marad Lengyelországban (Fotó: Pogon Szczecin)
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légiósok Szalai Attila magyar átigazolás Pogon Szczecin Hoffenheim
A lengyel labdarúgó-élvonalban szereplő Pogon Szczecin csütörtökön bejelentette, hogy végleg megszerezte Szalai Attila játékjogát a német Hoffenheimtől, és három plusz egy éves szerződést kötött a magyar válogatott védővel.

Szalai Attila 2023-ban a Fenerbahcét elhagyva négyéves szerződést kötött a Hoffenheimmel, amely 12.3 millió eurót fizetett érte a török klubnak. A Bundesliga-csapatnál azonban nem vált be, a három idény alatt mindössze négy bajnokin lépett pályára, és inkább kölcsönadták előbb a Freiburgnak, majd a belga Standard Liege-nek, a török Kasimpasának, legutóbb pedig a Pogonnak.

A lengyel klubnál töltött tavaszi szezon elég volt ahhoz, hogy meggyőzze a Pogon vezetőségét, amely egy évvel a hoffenheimi szerződése lejárta előtt végleg megszerezte az 53-szoros válogatott Szalait. A 28 éves védő szerződése 2029 nyaráig szól egyéves hosszabbítás opciójával.

 

légiósok Szalai Attila magyar átigazolás Pogon Szczecin Hoffenheim
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