A Pogon Szczecin többéves szerződést kötött Szalai Attilával
A lengyel labdarúgó-élvonalban szereplő Pogon Szczecin csütörtökön bejelentette, hogy végleg megszerezte Szalai Attila játékjogát a német Hoffenheimtől, és három plusz egy éves szerződést kötött a magyar válogatott védővel.
Szalai Attila 2023-ban a Fenerbahcét elhagyva négyéves szerződést kötött a Hoffenheimmel, amely 12.3 millió eurót fizetett érte a török klubnak. A Bundesliga-csapatnál azonban nem vált be, a három idény alatt mindössze négy bajnokin lépett pályára, és inkább kölcsönadták előbb a Freiburgnak, majd a belga Standard Liege-nek, a török Kasimpasának, legutóbb pedig a Pogonnak.
A lengyel klubnál töltött tavaszi szezon elég volt ahhoz, hogy meggyőzze a Pogon vezetőségét, amely egy évvel a hoffenheimi szerződése lejárta előtt végleg megszerezte az 53-szoros válogatott Szalait. A 28 éves védő szerződése 2029 nyaráig szól egyéves hosszabbítás opciójával.
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