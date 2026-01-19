A Manchester City bejelentette Marc Guéhi érkezését – hivatalos

A Manchester City honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a 25 éves Marc Guéhi 2031 nyaráig kötelezte el magát új csapatához.

„Nagyon boldog és hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy a Manchester City játékosa lehetek – idézte Guéhit a City honlapja. – Ez a lépés a karrierembe fektetett kemény munka csúcspontja. Most Anglia legjobb klubjánál vagyok, és egy hihetetlenül erős játékoskeret tagja lehet. Jó érzés ezt elmondani. Játékosként és emberként is fejlődni szeretnék, és tudom, hogy ennél a klubnál ez meg is fog történni. Szeretem a focit, mivel már olyan sokat adott nekem, és az, hogy a Manchester Citynél fejlődhetek tovább, egy igazán különleges pillanat nekem és a családomnak is. Alig várom, hogy elkezdhessem a munkát. Találkozni akarok a csapattársaimmal, keményen edzeni, és megérteni, mit vár el tőlem a mester, majd megmutatni a City szurkolóinak, hogy mire vagyok képes.”

Hugo Viana, a City futballigazgatója is örömét fejezte ki amiatt, hogy sikerült szerződtetniük a bajnokság egyik legjobb hátvédjét: „Egyértelmű, hogy Marc már jó ideje az angol futball egyik legjobb védője, ezért rendkívül örülünk, hogy a Manchester Cityhez hozhatjuk. Úgy érzem, egy hatalmas tehetséget igazoltunk, aki segíteni fog nekünk a fejlődésben. Még csak 25 éves, de már megmutatta, hogy vezéregyéniség, briliáns profi és egy olyan labdarúgó, aki megszállottan szeretne fejlődni. Erős, kivételes védekező képességekkel rendelkezik, intelligensen olvassa a játékot, és minden alkalommal, amikor pályára lép, szenvedélyt és energiát sugároz magából. Marc most karrierje fénykorába lép.”

Korábbi sajtóhírek szerint az angol válogatott játékos 20 millió fontért cserébe csatlakozott a Cityhez. Guéhi a csapat második téli szerzeménye lett a Bournemouthtól érkező Antoine Semenyo után.