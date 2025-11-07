Paolo Vanoli lett a Fiorentina új vezetőedzője – hivatalos
Az olasz élvonalbel labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Fiorentina a hivatalos honlapján közölte, hogy Paolo Vanoli veszi át a firenzei csapat irányítását, miután Stefano Pioli munkáját a hét elején megköszönte a klub vezérkara.
Az 53 éves szakember az idény végéig szóló kontraktust írt alá a bajnokságban általános meglepetésre még mindig nyeretlen, a kiesőzónában veszteglő klubbal. A „violáknál” játékosként is megforduló Vanoli (aki annak idején a Chelsea-nél Antonio Conte segítője is volt) korábban a Veneziát és a Torinót irányította hazájában, előtte viszont eltöltött fél évet a Szpartak Moszkvánál is, amelyet 2022-ben kupagyőzelemre vezetett.
