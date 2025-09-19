Büntetést kapott az „UEFA Mafia” feliratú molinó miatt a Crystal Palace

Mint ismert, a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályok megsértése miatt az UEFA és a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) kizárta az Európa-ligából az FA-kupa-győztes Crystal Palace-t, amely így a Konferencialigába indult. A klub közleményben kelt ki a döntés ellen, míg szurkolói a Kl rájátszásában a Fredrikstad elleni találkozón egy „UEFA Mafia” feliratú molinóval tiltakoztak.

A The Athletic cikke szerint az UEFA most tízezer euróra bírságolta a londoni együttest, mert a transzparens rontja a szervezet hírnevét, illetve mert a sporteseményhez nem illő üzenetet közvetítettek. A transzparens látható volt a Wembleyben rendezett angol Ligakupa-mérkőzésen a Liverpool ellen és a Premier League 1. fordulójában a Chelsea elleni, döntetlenre végződő meccsen is.

A Crystal Palace a Konferencialiga alapszakaszát a Dinamo Kijev vendégeként kezdi, majd a Larnacát fogadja.