„Túl gyenge volt a teljesítmény” – önkritikusak voltak a svédek az ETO FC elleni kiesés után

A dn.se svéd portál ugyancsak foglalkozott az AIK kiesésével, bár náluk a szalagcímet továbbra is Armand Duplantis birtokolja, aki mint ismert, kedden újabb fantasztikus világcsúcsot ugrott a budapesti Gyulai István Memorialon. Az AIK győri kudarca csupán a sportrovat negyedik helyére volt elégséges: „Vége az európai kupakalandnak” – írták, a vezető anyagukat pedig a kispadon csalódottan ücsörgő, a meccsen öngólt vétő Csongvai Áronnal illusztráltak.

A svéd Express sem vitte túlzásba a kritikákat, északi hidegvérrel vették tudomásul, hogy a párharc esélyese búcsúzott a Konferencialigától. Külön írtak viszont a győri pályáról, amely a gombás fertőzés miatt meglehetősen siralmas állapotban volt: „Amint a mérkőzés elkezdődött, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a gyepszőnyeg rengeteg kívánnivalót hagy maga után” – állapították meg a tudósításban, hozzátéve azt is, hogy a meccs után a győriek is elnézést kértek az AIK-tól a körülmények miatt.

Az AIK játékosai ugyanakkor nem használták kifogásként a pálya talaját, az Express idézte a csapat egyik játékosát, Taha Ayarit, aki sportszerűen egyáltalán nem keresett mentségeket: „Ez is egy futballpálya volt. Nekik is ugyanolyan volt a pálya, ez nem lehet kifogás.”

Anton Salétros, a stockholmiak csapatkapitánya ugyancsak visszautasította, hogy csapata a rossz pálya miatt szenvedett vereséget, helyette másban vélte felfedezni a hibát: „Hogy mi volt a döntő tényező? Sok minden történt, ami nem volt jó. Nehéz megmondani, hogy mire kellene jobban odafigyelni, a döntő helyzetekre mindenképp, például a büntetőkre. De a teljesítményünk túl gyenge volt.”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs

AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)

Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

