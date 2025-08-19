Nemzeti Sportrádió

Távozik a Győr ellen készülő Rapid egyik legjobbja

2025.08.19. 14:07
Mamadou Sangaré távozik a Rapidtól (Fotó: Getty Images)
Várhatóan nem lép pályára már a Győr elleni első mérkőzésen sem a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Rapid labdarúgócsapatának egyik legjobbja, Mamadou Sangaré.

Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás külföldre utazott. Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól.

A Győr–Rapid párharc továbbjutója a Konferencia-liga főtáblájára kerül, ahol ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban. Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés, melyet az M4 Sport élőben közvetíti.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: ETO FC–SK Rapid (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

