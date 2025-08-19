Távozik a Győr ellen készülő Rapid egyik legjobbja

Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás külföldre utazott. Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól.

A Győr–Rapid párharc továbbjutója a Konferencia-liga főtáblájára kerül, ahol ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban. Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés, melyet az M4 Sport élőben közvetíti.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: ETO FC–SK Rapid (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!