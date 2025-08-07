Szabó János: Élmény lenne a Fiorentina paksi fellépése, de előbb a Zsitomirt kell legyűrni

NORMÁLIS ÉLETHELYZETBEN most arról írnánk, hogy a Paksi FC a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójában Ukrajnában lép pályára a Polisszja Zsitomir ellen, csakhogy más világot élünk. Csaknem három és fél éve már a háború kirobbanásának, az ukrán csapatok nem játszhatják saját stadionjukban a nemzetközi mérkőzéseiket, így a Zsitomir sem. Szabó János, a paksiak hatszoros válogatott védője 14 évvel ezelőtt tapasztalta, milyen az, amikor nem a saját pályáján van otthon az együttes, igaz, akkor a hazai környezetet nem idegen ország jelentette.

VÉLEMÉNY: Balogh Balázs, a Paksi FC középpályása Jót tett az önbizalmunknak, hogy sikerrel vettük a Konferencialiga előző körét, nagyon jó csapatot búcsúztattunk, a Kisvárda elleni bajnoki győzelem pedig tovább erősített bennünket. Úgy érzem, a CFR és a Maribor is valamivel erősebb csütörtöki ellenfelünknél, azonban a Polisszja Zsitomir jó kontrafutballt játszik, játékosai sokat futnak, nem lesz könnyű jó eredményt elérni. Természetesen győzni akarunk, fontos, hogy szoros eredményt érjünk el.

„A Zsitomir nyilván jobban járna, ha a saját stadionjában futballozhatna, nekünk viszont az eperjesi pálya éppúgy idegen környezetet jelent, mint ha Ukrajnában játszanánk – fogalmazott Szabó János. – Emlékszem, amikor kétezertizenegyben kiderült, indulhatunk az Európa-ligában, már a sorsolás előtt mondták, Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban lesznek a hazai meccseink. Nem tudtunk mit tenni, a pályánkon akkor nem lehetett nemzetközi mérkőzést rendezni, szerencsére azóta változott a helyzet, Pakson fogadhatjuk a riválisokat, így azért teljesen más. A Tatran Presovnak nagyon szép a stadionja, de ennél is lényegesebb, hogy erős ellenfélre számíthatunk. Jó játékosai vannak a Polisszjának, sokat futnak, erősek a párharcokban, meglehet, nehezebb feladatunk lesz, mint egy hete Mariborban. Mindkét csapatnak ötven százalék esélye van a továbbjutásra, bízom benne, hogy a ránk jellemző csapatjátékkal jó eredményt érünk el.”

Való igaz, egy hete az NK Maribor vendégeként kitűnően futballozott a Paks, akkor sem omlott össze, amikor az első félidőben riválisa ledolgozta egygólos hátrányát: a fordulás után Papp Kristóf góljával előbb egyenlített, majd elbírta az utolsó tíz perc nagy nyomását, és 1–1-et játszva 2–1-es összesítéssel kiejtette a nála több nemzetközi tapasztalattal felvértezett ellenfelét. Annak a találkozónak az egyik érdekessége az volt, hogy Bognár György vezetőedző a ballábas Szabó Jánost jobb oldali belső védőként játszatta, ő pedig nagyszerűen helytállt a számára szokatlan szerepkörben.

„Mariborban csak a mérkőzés előtt árulta el Bognár György, hogy jobb belső védő leszek: számítottam rá, hogy lesz szerepem, de nem a jobb oldalon, szóval meglepődtem – folytatta a paksiak 36 éves labdarúgója. – Korábban nem játszottam a védelem jobb oldalán, de nem jelentett problémát, ha arra van szükség, azért jobbal is bele tudok rúgni a labdába… Egyébként arra számítottam, a Maribor az első pillanattól kezdve úgy nyom, mint Pakson a hajrában, de nem így történt. Jól játszottunk, akkor sem éreztem, hogy gond lenne, amikor hátrányba kerültünk, tisztában voltunk vele, a továbbjutáshoz nekünk is be kell találnunk. Sikerült, mindig kisegítettük egymást, a csapatjátékunk továbbjutást ért. Hogy mennyire van ott a fejekben a Fiorentina elleni rájátszás? Beszéltünk róla, mekkora élmény lenne elhozni Paksra az olasz sztárcsapatot, de hogy ebből valóság legyen, a Polisszja ellen kell virítani. Hiba lenne ennyire előreszaladni, mert az ukrán csapat nehéz ellenfél, de mindent elkövetünk, hogy két mérkőzés után felénk billenjen a mérleg nyelve.”

Bognár György ötven százalék esélyt lát a továbbjutásra Fotó: Árvai Károly Változott a helyzet, a harmadik európai kupapárharcát nem hazai pályán, hanem idegenben kezdi el a Paksi FC. Emlékezhetünk, az Európa-ligában a romániai CFR ellen hazai környezetben (0–0) kezdett a csapat, aztán a visszavágón 3–0-s vereséget szenvedett és búcsúra kényszerült. A Konferencialigában az NK Maribor jelentette az első akadályt, Pakson győzelemmel (1–0) ért véget a mérkőzés, aztán a szlovéniai visszavágó 1–1-es döntetlenje továbbjutást ért. Csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir ellen lépnek pályára Böde Dánielék, ám mert az ellenfél nemzetközi meccset nem játszhat saját stadionjában, a szlovákiai Eperjesen rendezik a találkozót. „Mindegy, hol játsszuk az első meccset, a párharc első felvonását szorosra kell venni… – mondta Bognár György, a paksiak vezetőedzője. – A múlt héten búcsúztattuk az NK Maribort, ez kell, hogy adjon valamiféle magabiztosságot. Arra a párharcra azt mondtam, a két csapatnak ötven-ötven százalék esélye van a továbbjutásra, a Polisszja Zsitomir ellen ugyanez a véleményem. Amikor az ukrán csapat az előző körben hazai pályán vereséget szenvedett az andorrai Santa Colomától, akkor is biztos voltam benne, kiharcolja a továbbjutást. Így történt, a visszavágón simán rúgott egy négyest. Láttuk felvételről mindkét kupameccsét, valamint az ukrán bajnokság első fordulójában lejátszott találkozóját is, és feltűnt, hogy sok a ballábas az együttesben. Nehéz mérkőzésre készülünk, sokat futó, a párharcokban erős ellenfél vár ránk. Olyan eredményt akarunk elérni, hogy a visszavágón reális esélyünk legyen a továbbjutás kiharcolására.”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC, Eperjes (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!