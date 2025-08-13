Papp Kristóf: Revansot akarunk venni!

Szinte kilátástalan helyzetbe került a Paksi FC, miután csütörtökön háromgólos vereséget szenvedett az ukrán Polisszja Zsitomir ellen a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén Eperjesen – erre persze annak tudatában már kevésbé kapja fel az ember a fejét, ha tudjuk, a tolnai klub költségvetése körülbelül a tizede (!) lehet ellenfeléének… Mindettől függetlenül ha nem is sok, de van esélye a Paksnak, arra mindenképpen, hogy ha búcsúzik is a sorozattól, legalább szépen zárjon hazai pályán.

„Láttunk már olyat, hogy egy csapat ledolgozza háromgólos hátrányát, mi is ebben bízunk, még ha kevés is rá a sansz – mondta lapunknak Papp Kristóf, a Paksi FC 32 éves középpályása. – Úgy gondoljuk, ha ki is esünk a Konferencialigából, az a minimum, hogy szépen, ha lehet, győzelemmel búcsúzzunk. De erre egyelőre nem szeretnénk gondolni, hiszen ha az első fél­időben legalább egygólos előnybe kerülnénk, még bármi megtörténhet… Persze nem szabad ész nélkül támadnunk, hiszen ha gólt kapunk, szinte biztosan kiesünk. Revansot akarunk venni, meg akarjuk mutatni, van még bennünk erő!”

Emlékezhetünk, a Paksi FC az Európa-liga első selejtezőkörében kezdte az idei nemzetközi kupaszereplését, de a CFR ellen kiesett (összesítésben 0–3), ezután pedig a Konferencialiga második körében kiejtette a Maribort (összesítésben 2–1). Kérdés, az ukrán együttes a legerősebb-e ezen együttesek közül?

„Csapatként egyértelműen az ukrán a legacélosabb. Lehet, egyénileg nincs annyi kiemelkedő futballistája, mint a CFR-nek vagy a Maribornak, de a Zsitomir a legegységesebb. Bár nekünk is akadtak lehetőségeink Eperjesen, azért a pályán minden társam érezte, hogy az ukrán együttes nagyon erős. Nem véletlen persze, tőkeerős tulajdonosa van, rengeteg pénzből gazdálkodik, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a különbség olykor eltüntethető a pályán – erre készülünk mi is csütörtök este idehaza.”

A hírek szerint szép számban fogynak a jegyek a meccsre, amelyen szinte borítékolható, hogy Papp Kristóf lehetőséget kap. Ha megnézzük a rutinos futballista statisztikai adatait, láthatjuk, hogy a Paks idei öt nemzetközi kupameccsén gyakorlatilag végig a pályán volt (437 perc), az eddigi három bajnokiból kettőn egy-egy félidőt kapott, míg a legutóbbi, Újpest FC elleni (2–1) összecsapást végigjátszotta.

„Bírom a tempót… Hétfőre szabadnapot kaptunk, persze jó volt szusszanni egyet, de egyre jobb erőben és formában érzem magam. Nem is a meccsek, hanem a rengeteg utazás vesz ki sokat az emberből: sokszor hajnalban estünk haza, a meccs utáni alvás kicsit problémásabb, de erre nem foghatunk semmit.”

Ami a sérülteket illeti, a védő Vas Gáborra és a csatár Ádám Martinra továbbra sem számíthat a szakmai stáb. Pedig mindenkire nagy szüksége lenne Bognár György vezetőedzőnek, hiszen sűrű a program, vasárnap 20 órakor a ZTE FC-t fogadja a csapat.

„Az mindenképpen pozitív, hogy kétszer is itthon játszunk, nem kell utazni… A ZTE veszélyes ellenfél, gyors támadókkal, így biztosan nehéz meccs vár ránk. De egyelőre nem a bajnokival, hanem a Zsitomirral foglalkozunk.”

Ha a Paksnak mégis sikerülne a bravúr, s továbbjutna, a Fiorentina vár rá a playoffkörben.

Fontos jegyinformációk a Paks–Zsitomir előtt Fotó: Dömötör Csaba A paksi klub tájékoztatása szerint a nagy érdeklődésre való tekintettel érdemes elővételben megvásárolni a jegyeket a csütörtöki mérkőzésre, amely 19 órakor kezdődik, míg a kapunyitás 17 órakor lesz. A bérletek a Konferencialiga-meccsre nem érvényesek, de a helyeket szerda 17 óráig fenntartják: az ide szóló belépőket online nem, csak személyesen lehet megvenni. Az interneten a paks.csakjegyek.hu oldalon, valamint a klub applikációjában lehet beszerezni, míg személyesen a klubpénztárban, amely szerdán 13 és 17 óra között tart nyitva, míg csütörtökön már reggel 8 órától. Elővételben a legolcsóbb belépő 2600, míg a legdrágább 6000, míg a helyszíni jegyár 3600 és 7000 forint között mozog. A gyermekek 12 éven alul ingyen lehetnek ott a mérkőzésen.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Augusztus 14., csütörtök

19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–3