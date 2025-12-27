Nemzeti Sportrádió

Menesztették az Atomerőmű kosárlabdacsapatának vezetőedzőjét

2025.12.27. 13:42
Alekszandar Joncsevszki (Fotó: Imago Images)
Távozik az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapatától a vezetőedző Alekszandar Joncsevszki.

 

A paksi klub a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a vezetőség a legutóbbi bajnoki mérkőzés után értékelte az alapszakasz első felét és arra jutott, hogy „sem a mutatott játék, sem a játékosokból kihozott teljesítmény nem felel meg a szezon előtt megfogalmazott céloknak”. Emiatt szerződést bontott a 44 éves északmacedón trénerrel, aki júniusban érkezett a csapathoz.

Az Atomerőmű hét győzelemmel és hat vereséggel a hetedik helyen áll a 14 csapatos bajnokságban.

(MTI)

 

