Menesztették az Atomerőmű kosárlabdacsapatának vezetőedzőjét
Távozik az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapatától a vezetőedző Alekszandar Joncsevszki.
A paksi klub a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a vezetőség a legutóbbi bajnoki mérkőzés után értékelte az alapszakasz első felét és arra jutott, hogy „sem a mutatott játék, sem a játékosokból kihozott teljesítmény nem felel meg a szezon előtt megfogalmazott céloknak”. Emiatt szerződést bontott a 44 éves északmacedón trénerrel, aki júniusban érkezett a csapathoz.
Az Atomerőmű hét győzelemmel és hat vereséggel a hetedik helyen áll a 14 csapatos bajnokságban.
(MTI)
