Hatalmas hátrányt jelenthet az ETO-stadion fertőzött gyepe





Aki látta idén az ETO Stadion pályáját élőben, közvetítésben, közelről, távolról, nem lepődött meg a klub szerdai közleményén: a játéktér állapota a megszokottnál is rosszabb lesz az AIK elleni mérkőzésen egy gombás fertőzés miatt, vasárnap pedig az eredeti beosztás ellenére nem Győrben, hanem a Hidegkuti Nándor Stadionban csap össze az MTK és az ETO az NB I-es találkozón. A gyepcserére a szeptemberi válogatott szünetben kerít sort a klub. Mivel a stadion besorolása és állapota alkalmatlan arra, hogy Konferencialiga-rájátszás- és alapszakasz-mérkőzéseket rendezzenek benne, a Rapid vagy a Dundee United ellen már albérletben játszaná a hazai visszavágót a csapat, ahogy a főtáblán esedékes hat mérkőzését is. Az elmúlt években a Nyeman Grodno Gyirmóton játszott Konferencialiga-meccseket, de a második fordulóban már Szegedre kellett költöznie. A régi rivalizálás ellenére kézenfekvőnek tűnik a pénzügyi gondokkal küzdő Szombathely és Székesfehérvár stadionja is, míg – ahogyan azt már májusban is megírtuk – Dunaszerdahelyre nem vihet meccset az ETO.

Csakhogy az AIK-on is tovább kellene még verekednie magát a Borbély Balázs edzette csapatnak, de a pálya egyáltalán nem a hazaiaknak kedvez. Természetesen a rengeteg felíveléssel, gyors kontrával és fejpárbajjal futballozó stockholmiak sem szeretnek „libalegelőn” játszani, de az ETO tavasz s főleg nyár óta rengeteg passzal építi fel a támadásait, a Pjunikot kis túlzással 180 percig a kapuja elé szegezte, s az AIK-nak is voltak kellemetlen percei, amikor saját tizenhatosára szorult.

„Sokkal rosszabb – válaszolta Borbély Balázs röviden, amikor azt kérdeztük, hogy az eddig sem túl jó állapotban lévő fű mennyivel rosszabb a gombás fertőzés miatt. – Most beteg, olyan amilyen… Hátrány, de ez van, ez most a valóság. Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a csapat játékstílusát, de nem is akarom. Úgy érzem, a játékosok képességei megvannak ahhoz, hogy ne jelentsen akkora hátrányt a talaj állapota, bízom benne, hogy jól alakul majd a mérkőzés. Jelentős erőt képviselő ellenfél az AIK, de teljesen más mérkőzés lesz a svédországi­hoz képest, másmilyen lesz az idő, a fű és a stadion is, hiszem, hogy a hazai közönség előtt nem ledolgozhatatlan a hátrányunk, a sikerre éhes játékosoknak sikerül ledolgozniuk.”

Július 30-án, napra pontosan két héttel a sajtótájékoztató előtt szinte ugyanilyen helyzetben volt az ETO. Idegenbeli 2–1-es vereség után, a visszavágó előtt egy inkább kapuja elé húzódó, kontrázó csapat ellen készülve a vezetőedző ugyanígy a hazai pályába és játékosai sikeréhségébe vetette bizalmát. Borbély Balázs szerint valóban van hasonlóság a két eset között.

„A Pjunik és az AIK erejét nehéz összehasonlítani, mert a svédek magasabb szintet képviselnek, viszont a játék képe valószínűleg hasonló lesz a visszavágóhoz.”

„Stockholmban megmutattuk, mit tud az ETO” – Először tért vissza a múlt héten otthonába, Stockholmba: mik a meccs tapasztalatai?

– Rendkívül izgalmas mérkőzés volt, a Strawberry Arenában minden csapatnak nehéz dolga van, de úgy térhettünk vissza Magyarországra, hogy Stockholmban megmutattuk, mit tud az ETO, így jó érzésekkel mehetünk a visszavágóra, noha hátrányban vagyunk. – Mi táplálja a pozitív várakozást?

– A második félidei játékunk, a hazai pálya, a közönségünk támogatása. A védekezésünk, a kontrák megállítása sokkal jobban működött a második negyvenöt percben, támadásban is szebbik arcunkat mutattuk meg, a stílusunk sokkal inkább megmutatkozott. – Vasárnap nevelőegyesülete, a Djurgarden ellen futballozott az AIK, s nem született gól a mecsen. Felfedeztek olyasmit, amit eddig nem?

– Őszintén szólva a teljes meccset nem nézhettük végig, hiszen mi is bajnokit játszottunk nem sokkal utána. A legfontosabb részleteket persze megmutatták már. A svéd rangadókon hatalmas küzdelem zajlik a pályán, nagyon fontosak a fizikai adottságok, az erőnlét, mert az iram igencsak igénybe veszi az embert, a hangulat pedig lehengerlő. Két remek kapusteljesítményt láttam, mindkét csapat támadófutballt játszott. A stílusok nem változnak csütörtökre, így nekünk továbbra is azt kell majd tennünk, amiben a legjobbak vagyunk. MINIINTERJÚ – Alexander Abrahamsson, az ETO FC belső védője: „A svédek stílusa nem változik”

Anton Salétros, az AIK középpályása: – Rendkívül fontos, hogy jól teljesítsünk, mert remekül támadó csapattal küzdünk meg. Láttuk a pályát, de mindkét csapat azon játszik, és az ellenfél játékosainak nagyszerű technikai adottságai vannak. A taktikai szempontok fontosabbak a svéd futballban, tapasztalataim szerint nyíltabb meccseket vívnak Magyarországon. Mikkjal Thomassen, az AIK vezetőedzője: – Támadófutballt akarunk játszani, erre mentálisan is fel kell készülnünk, de azt tapasztalom, nagyon várják a játékosok az összecsapást. Csongvai Áron viszonylag későn csatlakozott hozzánk a télen, de mindannyiunkat meglepett, milyen gyorssá vált. Neki kell tartania az egyensúlyt a középpályán, de hasznos a rúgótechnikája is az átadásoknál. VÉLEMÉNYEK

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 1–2