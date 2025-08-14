Hatalmas hátrányt jelenthet az ETO-stadion fertőzött gyepe

Aki látta idén az ETO Stadion pályáját élőben, közvetítésben, közelről, távolról, nem lepődött meg a klub szerdai közleményén: a játéktér állapota a megszokottnál is rosszabb lesz az AIK elleni mérkőzésen egy gombás fertőzés miatt, vasárnap pedig az eredeti beosztás ellenére nem Győrben, hanem a Hidegkuti Nándor Stadionban csap össze az MTK és az ETO az NB I-es találkozón. A gyepcserére a szeptemberi válogatott szünetben kerít sort a klub. Mivel a stadion besorolása és állapota alkalmatlan arra, hogy Konferencialiga-rájátszás- és alapszakasz-mérkőzéseket rendezzenek benne, a Rapid vagy a Dundee United ellen már albérletben játszaná a hazai visszavágót a csapat, ahogy a főtáblán esedékes hat mérkőzését is. Az elmúlt években a Nyeman Grodno Gyirmóton játszott Konferencialiga-meccseket, de a második fordulóban már Szegedre kellett költöznie. A régi rivalizálás ellenére kézenfekvőnek tűnik a pénzügyi gondokkal küzdő Szombathely és Székesfehérvár stadionja is, míg – ahogyan azt már májusban is megírtuk – Dunaszerdahelyre nem vihet meccset az ETO.
Csakhogy az AIK-on is tovább kellene még verekednie magát a Borbély Balázs edzette csapatnak, de a pálya egyáltalán nem a hazaiaknak kedvez. Természetesen a rengeteg felíveléssel, gyors kontrával és fejpárbajjal futballozó stockholmiak sem szeretnek „libalegelőn” játszani, de az ETO tavasz s főleg nyár óta rengeteg passzal építi fel a támadásait, a Pjunikot kis túlzással 180 percig a kapuja elé szegezte, s az AIK-nak is voltak kellemetlen percei, amikor saját tizenhatosára szorult.
„Sokkal rosszabb – válaszolta Borbély Balázs röviden, amikor azt kérdeztük, hogy az eddig sem túl jó állapotban lévő fű mennyivel rosszabb a gombás fertőzés miatt. – Most beteg, olyan amilyen… Hátrány, de ez van, ez most a valóság. Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a csapat játékstílusát, de nem is akarom. Úgy érzem, a játékosok képességei megvannak ahhoz, hogy ne jelentsen akkora hátrányt a talaj állapota, bízom benne, hogy jól alakul majd a mérkőzés. Jelentős erőt képviselő ellenfél az AIK, de teljesen más mérkőzés lesz a svédországihoz képest, másmilyen lesz az idő, a fű és a stadion is, hiszem, hogy a hazai közönség előtt nem ledolgozhatatlan a hátrányunk, a sikerre éhes játékosoknak sikerül ledolgozniuk.”
Július 30-án, napra pontosan két héttel a sajtótájékoztató előtt szinte ugyanilyen helyzetben volt az ETO. Idegenbeli 2–1-es vereség után, a visszavágó előtt egy inkább kapuja elé húzódó, kontrázó csapat ellen készülve a vezetőedző ugyanígy a hazai pályába és játékosai sikeréhségébe vetette bizalmát. Borbély Balázs szerint valóban van hasonlóság a két eset között.
„A Pjunik és az AIK erejét nehéz összehasonlítani, mert a svédek magasabb szintet képviselnek, viszont a játék képe valószínűleg hasonló lesz a visszavágóhoz.”
„Stockholmban megmutattuk, mit tud az ETO”
– Először tért vissza a múlt héten otthonába, Stockholmba: mik a meccs tapasztalatai?
– Mi táplálja a pozitív várakozást?
– Vasárnap nevelőegyesülete, a Djurgarden ellen futballozott az AIK, s nem született gól a mecsen. Felfedeztek olyasmit, amit eddig nem?
Anton Salétros, az AIK középpályása: – Rendkívül fontos, hogy jól teljesítsünk, mert remekül támadó csapattal küzdünk meg. Láttuk a pályát, de mindkét csapat azon játszik, és az ellenfél játékosainak nagyszerű technikai adottságai vannak. A taktikai szempontok fontosabbak a svéd futballban, tapasztalataim szerint nyíltabb meccseket vívnak Magyarországon.
Mikkjal Thomassen, az AIK vezetőedzője: – Támadófutballt akarunk játszani, erre mentálisan is fel kell készülnünk, de azt tapasztalom, nagyon várják a játékosok az összecsapást. Csongvai Áron viszonylag későn csatlakozott hozzánk a télen, de mindannyiunkat meglepett, milyen gyorssá vált. Neki kell tartania az egyensúlyt a középpályán, de hasznos a rúgótechnikája is az átadásoknál.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzés eredménye: 1–2