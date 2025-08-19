Futballesszencia – Vincze András jegyzete

Extra túlzásokba nem esnék, persze, de mintha egyre markánsabban visszamerészkedne a múlt a labdarúgásunkba: lapunknál is dolgoznak győri kötődésű kollégák, közülük vannak, akik a legendás Verebes József edzette ETO meccsein szerelmesedtek bele a futballunkba, és ők ezekben a napokban (főleg az AIK kiejtését és az MTK elleni gólparádét követően) egyre többször emlegetik a legendás Mágust és az akkori aranycsapat játékát, mondván, az akkori lelkesedő rajongásukat vélik felfedezni magukon.

Tény és való, hogy mostanság az ifjú vezetőedző, Borbély Balázs és az általa összeállított csapat prímán teljesít, s a legjobb az egészben, hogy látszik a tudatosság (taktika és önbizalom), vannak szép lövések, nagyszerű fejesek (egyéni képességek) és úgy általában gördülékeny és önfeledt a játék (csapategység) – mindez megadja azt az esszenciát, ami miatt valóban jó érzés ott lenni a lelátón, várakozni, kiabálni, tapsolni és persze lelkesedni, ha gól születik, no meg persze izgulni a győzelemért, az apróbb-nagyobb sikerért.

Úgyhogy tényleg csak ennyi az egész történet veleje: úgy tűnik, egyre többen szeretnének ott lenni az ETO meccsein – a jelek szerint bőven megéri az élmény.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!