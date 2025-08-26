Bognár Tamás videóbíróként kap szerepet a Konferencialigában

Bognár Tamás a rájátszás odavágóján a Levszki Szófia–AZ mérkőzést vezette, a visszavágók közül pedig videóbíróként a Shamrock Rovers–Santa Clara mérkőzésre kapott küldést.

A 46 éves magyar játékvezető a szlovén Matej Jug munkáját segíti majd a monitor előtt, érdekesség, hogy a mérkőzés ellenőre is magyar lesz Székely Ferenc személyében.

Bognár a harmadik selejtezőfordulóban is nemzetközi csapat tagja volt, akkor a Baník Ostrava–Austria Wien mérkőzésen a svéd Mohammed Al-Hakim csapatának tagja volt.

A Shamrock Rovers az odavágón 2–1-es győzelmet aratott Portugáliában.