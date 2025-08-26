Nemzeti Sportrádió

Bognár Tamás videóbíróként kap szerepet a Konferencialigában

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.26. 09:14
Stephen McCarthyBognár Tamás videósként kapott mérkőzést (Fotó: Getty Images)
Címkék
Konferencialiga Bognár Tamás játékvezetés
Magyar játékvezető nem működik közre a Konferencialigában, videóbíróként azonban Bognár Tamás meccset kapott.

Bognár Tamás a rájátszás odavágóján a Levszki Szófia–AZ mérkőzést vezette, a visszavágók közül pedig videóbíróként a Shamrock Rovers–Santa Clara mérkőzésre kapott küldést.

A 46 éves magyar játékvezető a szlovén Matej Jug munkáját segíti majd a monitor előtt, érdekesség, hogy a mérkőzés ellenőre is magyar lesz Székely Ferenc személyében.

Bognár a harmadik selejtezőfordulóban is nemzetközi csapat tagja volt, akkor a Baník Ostrava–Austria Wien mérkőzésen a svéd Mohammed Al-Hakim csapatának tagja volt.

A Shamrock Rovers az odavágón 2–1-es győzelmet aratott Portugáliában.

Konferencialiga Bognár Tamás játékvezetés
Legfrissebb hírek

Újabb újonc játékvezető kap mérkőzést az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 18:51

„Majd a második meccsen meglátjuk” – Bolla Bendegúz reagált Csinger Márk szavaira

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 11:36

Egy angol Rayo-drukker szürreális estéje a zárt kapus szegedi meccsen

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 11:04

„Nem fogadhatom el ezt a szégyent” – lemondott a kolozsváriak edzője

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 08:47

„A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – osztrák lapszemle

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 07:47

Kép: megrongálták a Mainz csapatbuszát a trondheimi meccs előtt

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 07:13

„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 06:36

Baráth Péterék egygólos előnyt szereztek a Konferencialiga rájátszásában

Európa-konferencialiga
2025.08.21. 22:55
Ezek is érdekelhetik