Nemzeti Sportrádió

Gachályi Gréta Balzsay Károly bokszedzésein készül a vívóversenyekre

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 16:09
null
Címkék
Balzsay Károly vívás Gachályi Gréta utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A juniorkorú párbajtőröző, Gachályi Gréta a korábbi profi világbajnok ökölvívó, Balzsay Károly bokszedzéseit is látogatja a páston való eredményessége érdekében.

Nagyszerű szezont fut a Budapesti Honvéd 19 éves párbajtőrözője, Gachályi Gréta, aki november végén

egyéniben és csapatban is megnyerte a juniorok országos bajnokságát, majd a burgosi junior-világkupaversenyen bravúros ezüstérmet szerzett,

a felnőtt ob-n pedig egyéniben és az egyesületével is bronzot érdemelt ki.

Gachályi Gréta úgy érzi, remek kiegészítő sportágat talált Forrás: BHSE

László István és Peterdi András tanítványa nemrégiben elégedetten értékelte eddigi teljesítményét, és azt is megjegyezte, remek szerepléséhez nagyban hozzájárul, hogy a korábbi profi világbajnok ökölvívó, Balzsay Károly bokszedzéseit is látogatja.

„Az ökölvívás remek kiegészítő sportága a vívásnak.

Nemcsak a bokszban használt lábmunkát tudom kamatoztatni a páston, hanem például az ütésekhez szükséges határozottságot is át lehet ültetni a szúrásokba

 – fogalmazott a sokra hivatott párbajtőröző.

Balzsay Károly örömmel mondott igent Gachályi Gréta felkérésére Forrás: BHSE

A sportági kitekintés klubon belül zajlik, ugyanis Balzsay a Honvéd ökölvívószakágát vezeti. A klasszis bunyóstól arról érdeklődtünk, hogy mennyire bevett szokás a vívóknak boksztréninget tartani és miként segít a páston a ringben szerzett tapasztalat.

„Nem szokványos, hogy a vívók bokszedzésre járnak, de nem is példa nélküli, mert a tokiói olimpia előtt Siklósi Gergelynek tartottam néhány tréninget – mondta Balzsay. – Az ökölvívás jó kiegészítője a vívásnak, a két sportág nem áll nagyon messze egymástól. Az ökölvívásban nemcsak vonalban mozgunk, hanem oldalirányban is, és nem állunk meg egy-egy találat után. A vívás, azon belül a párbajtőr is egyre folyamatosabb, fizikálisabb, nagy koncentrációt igényel, és a élversenyzők minden téren látványosan fejlődnek. A boksz segíthet a reflex, a lábmunka vagy a megfelelő távolságtartás javításában is.

A közelharcban fontos a gátlások leküzdése és jelentős szerepe van a határozottságnak. Ezek olyan dolgok, amelyek a vívónak a páston előnyére válhatnak.

A Honvédon belül igyekszünk segíteni egymásnak, így amikor Gréti az edzőinek beleegyezése után felkért a közös munkára, igyekeztem időt szakítani a gyakorlásra. Úgy látom rajta, hogy élvezi az ökölvívóedzéseket. Nagyon ígéretes vívó, és remélem, hogy picit hozzá tudok járulni a későbbi sikereihez.”

(Kiemelt képünkön: Gachályi Gréta Forrás: BHSE)

 

Balzsay Károly vívás Gachályi Gréta utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: jól halad a fiatalok beépítése és fejlesztése a Csatánál

Utánpótlássport
1 órája

Vívás: Dósa Dániel a nyolcaddöntőig jutott Párizsban

Egyéb egyéni
2 órája

Vívás: négy férfi kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
3 órája

Vívás: Koch Máté bronzérmes a fudzsejrai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
3 órája

Asztalitenisz: két magyar érem a linzi utánpótlás-bajnokságon

Utánpótlássport
8 órája

Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban

Utánpótlássport
10 órája

Vívás: öt magyar a férfi tőrözők párizsi világkupaversenyének főtábláján

Egyéb egyéni
22 órája

Röplabda: elődöntőben a magyar lányok az U18-es Eb-selejtezőtornán

Utánpótlássport
22 órája
Ezek is érdekelhetik