Vívás: Koch Máté bronzérmes a fudzsejrai világkupaversenyen

Pedig hosszú idő után arra „kényszerült”, hogy már a selejtezőben pástra lépjen…

Az idézőjel annak szól, hogy emiatt aztán egy csöppet sem búslakodott Koch Máté, mi több, olimpiai bajnok párbajtőrözőnk azt mondta, kifejezetten szeret ötös asszókat vívni, s ha úgy adódik, az sem baj, ha utána pástra kell lépnie az egyenes kieséses szakaszban sem – nos, Fudzsejrában pénteken ott kellett lennie a selejtezőben, hiszen kicsúszott a kiemeltek közül, ám túl sokat nem időzött a vívócsarnokban azon a napon, merthogy ellenfelei megszúrni is alig tudták, megnyerte mind a hat csoportasszóját, így egyből a főtáblára jutott.

Ott meg tovább tartott a lendülete, igaz, a 64 között azért egy egytusos, nagyon szoros asszót vívott, aztán viszont nekiindult, s magabiztosan, meggyőző fölénnyel „vágtatott át” a mezőnyön.

Az elődöntőben Matteo Galassival viszont nem bírt – az olasz december elején bronzérmet szerzett a vancouveri világkupaversenyen, Kanadában a négy közé jutásért szintén Koch Mátét győzte le. Akkor 15:12-re, szombaton Fudzsejrában 15:10-re.

Ez Koch Máténak jelentett egy bronzérmet, s ennek köszönhetően vélhetően újra ott lesz a kiemeltek között, úgyhogy az érem mellett ezért is jár a taps Boczkó Gábor tanítványának.

„Ez egy nagyon jó eredmény! – jelentette ki lapunknak Boczkó Gábor. – Nehéz ága volt Máténak, s akiket szombaton megvert, azoktól tavaly rendre kikapott. Hosszú idő kellett újra csoportasszókat vívnia, ezek után szerzett bronzérmet – ne legyünk elégedetlenek! A jó eredmény mellett örülni kell annak, hogy visszataláltunk az útra, hatott az őszi »fejmosás«, mert az egyértelmű, hogy Máténál elvitte a fókuszt az olimpiai ünneplés. Ami a többieket illeti itt, Fudzsejrában: Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor és Muhari Eszter búcsúzott az első körben, de ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni, párbajtőrben ilyen előfordul. Inkább örüljünk annak, hogy Gnám Tamara a nyolcaddöntőig jutott – ez fontos, mert muszáj, hogy női párbajtőrözőink is elhiggyék, igenis képesek odaérni a legjobbak közé.”

A vk-viadalon Koch sikere mellett túl sok mindennek azért nem örülhettünk, merthogy például már az első körben búcsúzott Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor és Muhari Eszter is, viszont az, hogy Gnám Tamara a nyolcaddöntőig menetelt, mindenképpen szép teljesítmény.

A fudzsejrai világkupa-viadal vasárnap a csapatversenyekkel folytatódik.

VÍVÁS, VILÁGKUPAVERSENY, FUDZSEJRA

PÁRBAJTŐR, EGYÉNI

FÉRFIAK

A 32 közé jutásért

Koch–Buzzacchino (olasz) 14:13

Keszthelyi–Kovács G. 15:12

Vineis (svájci)–Siklósi 15:12

Imrek (amerikai)–Andrásfi 15:14

A 16 közé jutásért

Koch–Loyola (belga) 15:7

Vineis–Keszthelyi 15:7

Nyolcaddöntő

Koch–Pak Szang Joung (dél-koreai) 15:5

Negyeddöntő

Koch–Gavalda (spanyol) 11:7

Elődöntő

Galassi (olasz)–Koch 15:10

NŐK

A 32 közé jutásért

Gnám–Kowalczyk (olasz) 15:12

Fransson (svéd)–Muhari 15:13

Luty (francia)–Dékány 15:13

Nixon (amerikai)–Salamon 15:10

Murtazajeva (orosz)–Gachályi 15:6

A 16 közé jutásért

Gnám–Jü Si-han (kínai) 15:12

Nyolcaddöntő

Husisian (amerikai)–Gnám 15:8