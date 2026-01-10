Nemzeti Sportrádió

Vívás: Dósa Dániel a nyolcaddöntőig jutott Párizsban

K. E.K. E.
2026.01.10. 16:30
null
Dósa Dániel (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt, archív)
A női tőrözők Hongkongban, a férfiak Párizsban „randevúznak” ezen a hétvégén: a szombati egyéni viadalon Dósa Dániel jutott a legmesszebbre a magyarok közül.

A tőrözők a világ két végében versenyeznek ezen a hétvégén: a hölgyek az idei világbajnokság helyszínén, Hongkongban, az urak Párizsban. 

Előbbi helyszínen – magyar idő szerint – kora reggelre már nem volt magyar versenyző a páston, a 64 között búcsúztak hárman, a 32 között pedig Pásztor Flóra is kikapott. 

Párizsban egy fokkal jobban alakult miden, bár a 16 közé már itt is csak Dósa Dániel jutott be, tőle ezt az eredményt már-már „betonbiztosan” megkapjuk. A harmadik asszó viszont nem sikerült, Dósa kikapott az olasz Giulio Lombarditól. 

Mindkét helyszínen vasárnap a csapatversenyt rendezik meg.

VÍVÁS, VILÁGKUPAVERSENY, PÁRIZS 
TŐR
FÉRFIAK, EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Szemes–Mohamed (egyiptomi) 15:6
Dósa–Klein (német) 15:4
Szaito (japán)–Tóth G. 15:10
Bianchi (olasz)–Bálint 15:7
Choupenitch (cseh)–Mihályi 15:5
A 16 közé jutásért
Dósa–Martini (olasz) 15:13
Roger (francia)–Szemes 15:11
Nyolcaddöntő
Lombardi (olasz)–Dósa 15:10

VILÁGKUPAVERSENY, HONGKONG
TŐR
NŐK, EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Pásztor–Szun Ji-ten (kínai) 15:13
Martyanova (orosz)–Kondricz 15:7
Kikucsi (japán)–Papp 15:11
Stutchbury (amerikai)–Kollár 15:5
A 16 közé jutásért
Mijavaki (japán)–Pásztor 15:13 

 

