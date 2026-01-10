Vívás: Dósa Dániel a nyolcaddöntőig jutott Párizsban

A tőrözők a világ két végében versenyeznek ezen a hétvégén: a hölgyek az idei világbajnokság helyszínén, Hongkongban, az urak Párizsban.

Előbbi helyszínen – magyar idő szerint – kora reggelre már nem volt magyar versenyző a páston, a 64 között búcsúztak hárman, a 32 között pedig Pásztor Flóra is kikapott.

Párizsban egy fokkal jobban alakult miden, bár a 16 közé már itt is csak Dósa Dániel jutott be, tőle ezt az eredményt már-már „betonbiztosan” megkapjuk. A harmadik asszó viszont nem sikerült, Dósa kikapott az olasz Giulio Lombarditól.

Mindkét helyszínen vasárnap a csapatversenyt rendezik meg.

VÍVÁS, VILÁGKUPAVERSENY, PÁRIZS

TŐR

FÉRFIAK, EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Szemes–Mohamed (egyiptomi) 15:6

Dósa–Klein (német) 15:4

Szaito (japán)–Tóth G. 15:10

Bianchi (olasz)–Bálint 15:7

Choupenitch (cseh)–Mihályi 15:5

A 16 közé jutásért

Dósa–Martini (olasz) 15:13

Roger (francia)–Szemes 15:11

Nyolcaddöntő

Lombardi (olasz)–Dósa 15:10

VILÁGKUPAVERSENY, HONGKONG

TŐR

NŐK, EGYÉNI

A 32 közé jutásért

Pásztor–Szun Ji-ten (kínai) 15:13

Martyanova (orosz)–Kondricz 15:7

Kikucsi (japán)–Papp 15:11

Stutchbury (amerikai)–Kollár 15:5

A 16 közé jutásért

Mijavaki (japán)–Pásztor 15:13