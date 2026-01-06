Sakk: a FIDE is méltatja a Karácsonyi testvérek csúcsszimultánját

A négy testvér – Bánk, Gellért, Luca és Kata, akik mindannyian 2000 feletti Élő-ponttal rendelkeznek – 150 táblás szimultánt játszott úgy, hogy minden táblán sorban, egymást váltva tették meg a lépéseket. A beszámoló szerint két ellenfél feladta partiját, míg hat óra elteltével a 148 végigjátszott mérkőzésből Karácsonyiék 109-et megnyertek, 22-ben döntetlenre végeztek és csak 17-et veszítettek el. A tudósítás figyelemre méltónak nevezte, hogy a kihívóknál nemcsak kezdők játszottak, hanem sok tapasztalt játékos is asztalhoz ült.

„A rendelkezésre álló ismeretek szerint a sakktörténelemben még sohasem történt hasonló nyolckezes esemény, vagyis hogy egyidejűleg négy testvér ennyi táblán játszott volna szimultánt és ilyen lenyűgöző eredményt ért volna el” – olvasható a FIDE cikkében, amelynek szerzője hangsúlyozta, hogy „ez egyszerre volt inspiráció a sakkozó családoknak és ünnep a budapesti sakk közösség számára; egy olyan esemény, amelynek megismétlését a szervezők és a rajongók egyaránt remélik”.