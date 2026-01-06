Nemzeti Sportrádió

Sakk: a FIDE is méltatja a Karácsonyi testvérek csúcsszimultánját

2026.01.06. 13:36
Karácsonyi Bánk és Gellért (hátul), valamint Karácsonyi Luca és Kata (elöl) kivételes teljesítménnyel rukkoltak elő (Fotó: fide.com)
A sakkozók világszövetsége, a FIDE kiemelt helyen, fotókkal illusztrált színes anyagban számolt be honlapján a Karácsonyi testvérek egyedülálló családi szimultánjáról, amelyet a két fiú és a két lány december 28-án adott Budapesten.

A négy testvér – Bánk, Gellért, Luca és Kata, akik mindannyian 2000 feletti Élő-ponttal rendelkeznek – 150 táblás szimultánt játszott úgy, hogy minden táblán sorban, egymást váltva tették meg a lépéseket. A beszámoló szerint két ellenfél feladta partiját, míg hat óra elteltével a 148 végigjátszott mérkőzésből Karácsonyiék 109-et megnyertek, 22-ben döntetlenre végeztek és csak 17-et veszítettek el. A tudósítás figyelemre méltónak nevezte, hogy a kihívóknál nemcsak kezdők játszottak, hanem sok tapasztalt játékos is asztalhoz ült.

„A rendelkezésre álló ismeretek szerint a sakktörténelemben még sohasem történt hasonló nyolckezes esemény, vagyis hogy egyidejűleg négy testvér ennyi táblán játszott volna szimultánt és ilyen lenyűgöző eredményt ért volna el” – olvasható a FIDE cikkében, amelynek szerzője hangsúlyozta, hogy „ez egyszerre volt inspiráció a sakkozó családoknak és ünnep a budapesti sakk közösség számára; egy olyan esemény, amelynek megismétlését a szervezők és a rajongók egyaránt remélik”.

 

