Sakk: a vb-részvétel is tét az U20-as országos bajnokságon

Január elején máris az év legfontosabb hazai versenyét rendezik az U20-as sakkozók számára. A korosztály országos bajnokságának kilenc napon át a Magyar Sakk Szövetség fővárosi székházának versenyterme ad otthont. A kilenc fordulós, meghívásos viadalon mindkét nemben tíz-tíz játékos igyekezhet minél jobb eredményt elérni.

A tét nem kicsi, ugyanis a bajnoki címek mellé nemcsak a legnagyobb serleg jár, hanem

a győztesek kvalifikálják magukat a szeptemberi, Peru fővárosában, Limában rendezendő U20-as világbajnokságra,

valamint helyet követelnek maguknak a Mitropa-kupán induló válogatottban is.

A fiúk mezőnyében Bodrogi Bendegúz, Palczert Mátyás, Pásztor Balázs, Kolimár Kristóf Pál, Turcsányi Vince Gergő, Gáthi Donát, Mátyássy Lázár, Szikszai Bertalan, Füle Simon és Földes Márton Gábor küzd meg a bajnoki címért. A lányok között Karácsonyi Kata, Tóth Lili, Nandin-Erdene Davaademberel, Sipos Stefánia, Király Lilla Virág, Bíró Beáta, Karácsonyi Luca, Kovács Réka, Harkai Emma és Ferenczy Nóra ült asztalhoz a minél jobb eredmény reményében.

A Karácsonyi nővérek, Kata (jobbra) és Luca egymás ellen kezdték az ob-t Forrás: Magyar Sakk Szövetség

A fiúk első két fordulója után Bodrogi Bendegúz mondhatja el magáról, hogy mind a két eddigi mérkőzését megnyerte, a lányok megméretésén Karácsonyi Kata, Bíró Beáta és Ferenczy Nóra is két győzelemmel kezdett.

Az első forduló érdekessége volt, hogy

egymással találták magukat szemben a Karácsonyi nővérek.

A családon belüli partit végül az idősebb testvér, Kata nyerte meg Luca ellen a sötét bábukat vezetve.

Az U20-as országos bajnokság eredményei ITT követhetők.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sakk Szövetség)