FIDE-elnök: még nincs végleges döntés az orosz zászló és himnusz újbóli használata ügyében

2025.12.27. 12:20
Arkagyij Dvorkovics (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) még nem kapott választ a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) az orosz sakkozók nemzeti szimbólumai visszaadásának ügyében.

Erről Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke beszélt dohai sajtótájékoztatóján, amelyet a gyorssakk- és villámsakkvébé alkalmából tartott a katari fővárosban. A nemzetközi szövetség orosz elnöke egyúttal hangsúlyozta, hogy a konzultációkat a végleges döntésről folytatják a NOB-bal.

A FIDE közgyűlése két hete 61–51 arányban megszavazta az orosz sakkozókkal szembeni összes szankció feloldását, egy másik szavazás eredményeként viszont arra mondott többségi igent, hogy továbbra is semleges zászló alatt versenyezhessenek. A kettős voksolás után Dvorkovics úgy fogalmazott: „Mindkét eredmény jogszerű és érvényes, de még konzultálni fogunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a végső döntés meghozatala érdekében.”

Az orosz sakkozók a katari vébén is a FIDE zászlója alatt szerepelnek.

A pénteken kezdődött dohai világbajnokságon, amelyen vasárnap gyorssakkban, kedden pedig villámsakkban hirdetnek végeredményt, öt magyar vesz részt.

A 247 résztvevős nyílt tornán Kozák Ádám és Rapport Richárd 3.5 pontot gyűjtött az első öt forduló során, míg Dudin Gleb hárompontos. Az élen a világelső Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Maxime Vachier-Lagrave, Vlagyiszlav Artyemjev és a világbajnok Dommaraju Gukesh áll 4.5 ponttal.

A nőknél négy kör után Davaademberel Nomin-Erdene 2.5 pontos, Gaál Zsóka 2 ponttal áll. Itt a kínai Csu Csin-er vezet, aki mind a négy játszmáját megnyerte.

A nyílt tornán 13, a nőknél 11 forduló után hirdetnek győztest.

 

