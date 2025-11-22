Négy magyar indul a gyorssakk- és a villámsakk-vb-n

A nemzetközi szövetség (FIDE) a honlapján tette közzé a december 26. és 30. közötti két vb résztvevőinek listáját. Ez alapján az open (nyílt) kategóriában Rapport Richárd és a honosított orosz Dudin Gleb, míg a nőknél Gaál Zsóka és a mongolból lett magyar Davaademberel Nomin-Erdene szerepel.

Az első számú magyar sakkozót, Rapportot a gyorssakk (rapid) vb-n a nyolcadik helyen emelte ki a FIDE, míg Dudin a 135. a 233-as mezőnyben. A villámsakk (blitz) 230 fős indulói listáján előbbi játékost a 44., utóbbit a 154. helyen jegyzik.

A rövidített játékidejű partikból álló, együttesen több mint egymillió euró összdíjazású világbajnokságok 131 női játékost felvonultató listáján mindkét műfajban a 69. és a 70. helyen rangsorolták a két magyart. Előbbi pozíciót a Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnokságot nyert, régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Nomin-Erdene foglalja el, s az utóbbi a jelenlegi legjobb magyar női sakkozóként jegyzett Gaálé.

A gyorssakk-vb-t december 26–28-án, a villámsakkét december 29-én és 30-án bonyolítják le a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában.