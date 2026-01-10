Nemzeti Sportrádió

Vívás: négy férfi kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 16:08
null
Gémesi Csanád (Fotó: Bizzi Team)
Címkék
vívás kard vívó Grand Prix
A kiemelt Rabb Krisztián mellé további három magyar csatlakozott a főtáblára a férfi kardozók tuniszi Grand Prix-versenyén.

A kiemelt Rabb Krisztián mellé hamarjában „odalépett” Szatmári András Tuniszban szombaton: a kardozók Grand Prix-viadalán ezen a napon a férfiak selejtezőjét bonyolították le – 2017 egyéni világbajnokát megvágni is alig-alig tudták a csoportkörök során (övé lett amúgy a legjobb index), így egyből a 64 közé jutott. 

Hozzájuk a kissé halványabb csoportköre után magára találó Gémesi Csanád csatlakozott, illetve megint akadt egy fiatal, aki szépen teljesített a selejtezőben, így vasárnap a főtáblán Dallos Benedek is pástra léphet. 

A férfiaknál tehát négy magyar köthet be a főtáblán vasárnap Tuniszban, és egyébként ugyanez a helyzet a hölgyeknél is, ott Battai Sugár, Katona Renáta, Szűcs Luca és Spiesz Anna indul harcba. 

VÍVÁS, GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ
KARD, EGYÉNI
FÉRFIAK
A csoportmérkőzéseken
Rabb Krisztián (kiemelt), Szatmári András 6 győzelem/0 vereség, Tóth Bertalan 4/1, Dallos Benedek 4/2, Horváth Gergő 3/2, Vigh Benedek 3/3, Bíró Huba 3/3, Gémesi Csanád 2/3, Péch Kornél 2/4
A 96 közé jutásért
Gémesi Cs.–Nabijev (kazah) 15:11
Vigh–Caglayan (török) 15:9
Bíró–Couderc (francia) 15:9
Ducerf (francia)–Péch K. 15:13
Khodir (egyiptomi)–Horváth G. 15:13
A 64 közé jutásért
Gémesi Cs.–Seefeld (német) 15:9
Dallos–Girault (nigériai) 15:10
Lukashenko (amerikai)–Tóth B. 15:12
Kalender (török)–Bíró 15:9
Nitu (román)–Vigh 15:13

 

 

vívás kard vívó Grand Prix
Legfrissebb hírek

Vívás: Dósa Dániel a nyolcaddöntőig jutott Párizsban

Egyéb egyéni
2 órája

Gachályi Gréta Balzsay Károly bokszedzésein készül a vívóversenyekre

Utánpótlássport
3 órája

Vívás: Koch Máté bronzérmes a fudzsejrai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
3 órája

Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban

Utánpótlássport
10 órája

Vívás: öt magyar a férfi tőrözők párizsi világkupaversenyének főtábláján

Egyéb egyéni
22 órája

Vívás: három európai helyszínen kerülnek főszerepbe a kadétok

Utánpótlássport
23 órája

Vívás: négy női kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:12

Vívás: öt magyar férfi párbajtőröző a 64 között a fudzsejrai vk-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:25
Ezek is érdekelhetik