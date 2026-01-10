Vívás: négy férfi kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

A kiemelt Rabb Krisztián mellé hamarjában „odalépett” Szatmári András Tuniszban szombaton: a kardozók Grand Prix-viadalán ezen a napon a férfiak selejtezőjét bonyolították le – 2017 egyéni világbajnokát megvágni is alig-alig tudták a csoportkörök során (övé lett amúgy a legjobb index), így egyből a 64 közé jutott.

Hozzájuk a kissé halványabb csoportköre után magára találó Gémesi Csanád csatlakozott, illetve megint akadt egy fiatal, aki szépen teljesített a selejtezőben, így vasárnap a főtáblán Dallos Benedek is pástra léphet.

A férfiaknál tehát négy magyar köthet be a főtáblán vasárnap Tuniszban, és egyébként ugyanez a helyzet a hölgyeknél is, ott Battai Sugár, Katona Renáta, Szűcs Luca és Spiesz Anna indul harcba.

VÍVÁS, GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ

KARD, EGYÉNI

FÉRFIAK

A csoportmérkőzéseken

Rabb Krisztián (kiemelt), Szatmári András 6 győzelem/0 vereség, Tóth Bertalan 4/1, Dallos Benedek 4/2, Horváth Gergő 3/2, Vigh Benedek 3/3, Bíró Huba 3/3, Gémesi Csanád 2/3, Péch Kornél 2/4

A 96 közé jutásért

Gémesi Cs.–Nabijev (kazah) 15:11

Vigh–Caglayan (török) 15:9

Bíró–Couderc (francia) 15:9

Ducerf (francia)–Péch K. 15:13

Khodir (egyiptomi)–Horváth G. 15:13

A 64 közé jutásért

Gémesi Cs.–Seefeld (német) 15:9

Dallos–Girault (nigériai) 15:10

Lukashenko (amerikai)–Tóth B. 15:12

Kalender (török)–Bíró 15:9

Nitu (román)–Vigh 15:13