„Óriási boldogsággal megyek majd Londonba” – Borbély András a PDC-vb-kijutásról

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.11.04. 12:26
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Fotó: PDC Hungarian Fan Club/FB
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Hungarian Darts Super League Borbély András rájátszás darts PDC-világbajnokság
A Hungarian Darts Super League szombati rájátszásában csak az első mérkőzésének első játszmájában érzett feszültséget Borbély András, aztán sikerült elengednie magát – az eredmény: lehengerlő tornagyőzelem, 21 egymás után megnyert leg, kijutás a PDC-világbajnokságra. A 21 éves dartsos arról is beszélt, az is nyugalmat adott neki, hogy valamelyik világbajnokságon biztosan részt vehet, hiszen a WDF-világranglista alapján Lakeside-ra is indulási jogot szerzett – ám így választania kell, viszont nem volt kérdés, hogy az Alexandra Palace mellett teszi le a voksát.

Nem lehetett mit kezdeni azzal a teljesítménnyel, amelyet a győztes, ezzel a PDC-világbajnokságra kijutó Borbély András a Hungarian Darts Super League rájátszásában produkált szombaton – kiemelten az esti szakaszban. Akkori teljesítménye alapján kicsit fura arra gondolni, hogy a Jehirszki György elleni délutáni negyeddöntőben még játszmahátrányból kellett fordítania 2–1-re, azután viszont az előző évi magyar PDC-világbajnoki résztvevőt, Kovács Patrikot, valamint a fináléban Major Nándort is 3–0-ra söpörte le úgy, hogy előbbi ellen 86.16, utóbbi ellen 83.50-es körátlagot hozott, és mindkettőjükkel szemben 45 százalékkal kiszállózott – hengerelését főleg ez utóbbi mutató tükrözi, valamint az, hogy a nap végéig sorozatban 21 leget nyert meg. Jehirszki ellen a döntő szettben 0:1-ről nyert 3:1-re, Kovácsnak és Majornak egyetlen leget sem engedett át.

Érdekesség, hogy Borbély háromszor is találkozott Jehirszkivel idén kelet-európai ET-selejtezőn, mindháromszor kikapott, sőt, a május végi riesai állomásra szóló kvalifikáción a döntőben ütötte el őt attól, hogy kijusson a tornára. Kovácstól ET-selejtezőn kettőből kétszer kapott ki, a Super League alapszakaszában Borbély ötből háromszor múlta felül Kovácsot, ám az alapszakasz utolsó, 24. versenyének döntőjében (hat nappal a rájátszás előtt) 5:0-s vezetésről kapott ki tőle 6:5-re úgy, hogy meccsnyilai voltak. Szombaton mindkettőjüket elkapta, ahogy Majort is, akit idén háromból harmadszor múlt felül.

„Elképesztően boldog vagyok, és büszke magamra, hogy három ilyen meccset megnyertem, mindennél többet jelent – fogalmazott Borbély András a finálét követően. – Egyszerűen jó érzés fogott el, amikor a Mol Campushoz értem, eleinte nem tudtam pontosan, mit jelent ez majd a későbbiekben, ezek szerint kijutást ért az Alexandra Palace-ba. Talán az is nyugalmat adott, hogy tudtam, ha itt nem sikerül nyernem, akkor a lakeside-i világbajnokságon mindenképp játszanék, szóval valamelyik vébén biztosan szereplek.”

Itt meg kell jegyezni, hogy a WDF szervezet november végén kezdődő világbajnokságára a világranglista alapján szintén indulási jogot szerzett – a kvalifikációs időszak november 1-jén zárult. Ám a két szervezet világbajnoksága között választania kell a szabályok szerint egy játékosnak, ha mindkettőre kvalifikál – de nem volt kérdés, melyik mellett dönt.

„Minden dartsos álma, hogy az Ally Pallyben játszhasson, nekem is ez volt, amikor először nyilat fogtam a kezembe, és ez hamarosan megvalósul. Ilyenformán teljesen mindegy, milyen ellenfelet kapok, az, hogy ott lehetek, óriási örömöt jelent, rajta leszek, hogy a lehető legjobban alakuljon a szereplésem” – tette hozzá.

Lapunk kérdésére, miszerint, ha volt ilyen pillanat, melyik volt az, amelytől kezdve érezte, hogy ezúttal senki nem állíthatja meg, így válaszolt: „Egyedül az első meccs első szettjében éreztem magam feszültnek, azt buktam is Gyurka ellen. Onnantól kezdve sokkal jobban el tudtam magam engedni, később már nem volt bennem izgalom, vagy extra feszültség, amire még én sem számítottam. Nyilván hallottam azt is, amit egyszer-egyszer akár Patyi, akár Nándi magának mondott bosszankodva, ha rosszabb kört dobott, én pedig előnyben voltam, szóval érzékeltem, hogy éppen küzdenek, és erre is sikerült építenem.”

Borbély András két versenyt nyert meg a Hungarian Darts Super League alapszakaszában, a 64 versenyző közül a negyedik helyen végzett az alapszakaszban, és jutott be ezzel a rájátszásba; öt döntőt játszott idén WDF-tornákon, ezek közül egyet megnyert Horvátországban augusztusban; valamint a rendező ország versenyzőinek tartott selejtezőn kijutott a Hungarian Darts Trophy European Tour-állomásra, 2022 és tavaly után ismét. Ehhez az évadhoz sikerült hozzátenni a PDC-vb-kijutást.

„Óriási boldogsággal megyek majd Londonba. Szeretném, hogy a lehető legjobb formámban érkezzek meg arra az ikonikus színpadra, és ezért minden tőlem telhetőt meg is teszek. Ennél jobban előre gondolkodni nem is szeretnék – hogy sikerül-e továbbvinni ezt a teljesítményt, vagy tovább emelni, és mire lesz ez elég, majd eldönti a sors, illetve részben az ellenfelem erőssége” – tette hozzá a 21 éves dartsos.

A soron következő PDC-világbajnokságot december 11. és január 3. között rendezik meg. Addig még hátravan két kiemelt torna, a november 14–22-ei Grand Slam Wolverhamptonban, valamint a Players Championship Finals Mineheadben november 27–29. között, a vb-sorsolás csak ezután esedékes.

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