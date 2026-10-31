Fogynak a kérdőjelek – így alakul a PDC dartsvilágbajnokságának mezőnye
A tavaly megemelt létszámú világbajnokság nagy sikere után az idén is 128 fős főtáblán rendezik meg a küzdelmeket, minden játékosnak színpadra kell állnia már az első fordulóban is.
A november 29-i világranglista első 40 helyezettje mellett a Pro Tour-rangsor legjobb 40 játékosa is vb-szereplő lesz azok közül, akik az elsődleges rangsor alapján lemaradnának. Alább feltüntetjük, jelen állás szerint hogy nézne ki a kétszer negyven fős lista, de még lesz jövő héten két Players Championship-torna, amely mindkét rangsoron módosíthat, illetve a Grand Slam of Darts (november 14–22.) és a Players Championship Finals (november 27–29.), amelyek már csak a világranglista-helyezéseken módosíthatnak.
Nagy hajrára lesz szüksége a vb-szerepléshez többek között Ritchie Edhouse-nak, Scott Williamsnek és a Pro Tour-ranglistán éppen a határvonalon álló Raymond van Barneveldnek is, míg Ricky Evans és Dimitri Van den Bergh gyakorlatilag már csak a Pro Tour-kártyások selejtezőjében bízhat.
Arról jelen állás szerint négyen szereznek jogot a vb-indulásra, további 44 nemzetközi selejtezős mellett. Innen 32 játékos neve már ismert (a ranglistásokat leszámítva elsőként a kanadai David Cameron szerzett kvótát az áprilisi észak-amerikai Cross-Border Challenge megnyerésével, eddig utolsóként pedig Raymond Smith szombaton az ausztrál–új-zélandi Premier League-diadalával), a 33. lesz a Hungarian Darts Super League győztese.
A 2026–2027-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJÁNAK ÁLLÁSA
PDC-világranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Luke Littler (angol), Gian van Veen (holland), Luke Humphries (angol), Gerwyn Price (walesi), Jonny Clayton (walesi), Ross Smith (angol), James Wade (angol), Nathan Aspinall (angol), Josh Rock (északír), Wessel Nijman (holland), Michael van Gerwen (holland), Stephen Bunting (angol), Danny Noppert (holland), Ryan Searle (angol), Chris Dobey (angol), Luke Woodhouse (angol), Gary Anderson (skót), Krzysztof Ratajski (lengyel), Jermaine Wattimena (holland), Martin Schindler (német), Damon Heta (ausztrál), Kevin Doets (holland), Dirk van Duijvenbode (holland), Rob Cross (angol), Ryan Joyce (angol), Cameron Menzies (skót), Andrew Gilding (angol), Niels Zonneveld (holland), William O’Connor (ír), Dave Chisnall (angol), Daryl Gurney (északír), Joe Cullen (angol), Niko Springer (német), Mike De Decker (belga), Ricardo Pietreczko (német), Peter Wright (skót), Michael Smith (angol), Karel Sedlácek (cseh), Justin Hood (angol), Callan Rydz (angol),
PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Cristo Reyes (spanyol), Sebastian Bialecki (lengyel), Kim Huybrechts (belga), Beau Greaves (angol), Jeffrey de Graaf (svéd), Maik Kuivenhoven (holland), Richard Veenstra (holland), Charlie Manby (angol), Mickey Mansell (ír), Tom Bissell (angol), Tom Sykes (angol), Brendan Dolan (északír), Gabriel Clemens (német), Keane Barry (ír), Mensur Suljovic (osztrák), Max Hopp (német), Rob Owen (walesi), Bradley Brooks (angol), James Hurrell (angol), Connor Scutt (angol), Madars Razma (lett), Joe Hunt (angol), Alan Soutar (skót), Darius Labanauskas (litván), Tommy Morris (angol), Jimmy van Schie (holland), Ian White (angol), Jim Long (kanadai), Lukas Wenig (német), Alexander Merkx (holland), Adam Gawlas (cseh), David Sharp (skót), Owen Bates (angol), Wesley Plaisier (holland), Raymond van Barneveld (holland)
TOVÁBBI SELEJTEZŐSÖK (48 fő)
Ifjúsági világbajnok: 1 fő – november 29.
PDC Development Tour-ranglista: 3 fő – Jurjen van der Velde (holland), Cam Crabtree (angol), Jamai van den Herik (holland)
PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Derek Coulson (walesi), Daniel Klose (német), Archie Self (angol)
Női PDC-ranglista: 4 fő – Lisa Ashton (angol), Fallon Sherrock (angol), Gemma Hayter (angol), Vicky Pruim (svéd)
Holland–belga selejtező: 1 fő – november 14.
Mediterrán selejtező: 1 fő – november 8.
Délkelet-európai selejtező: 1 fő – november 28.
Cseh selejtező: 1 fő – november 29.
Lengyel selejtező: 1 fő – november 13.
Német–osztrák–svájci selejtező: 1 fő – november 13.
Hungarian Darts Super League: 1 fő – október 31.
Brit és ír amatőr selejtező: 1 fő – Carl Wilson (angol)
Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – november 8.
Észak-európai ranglista: 2 fő – Daniel Karlsson (svéd), Cor Dekker (norvég)
Japán sorozat: 1 fő – Szakai Motomu (japán)
Kínai sorozat: 1 fő – november 2.
Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)
PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki), Kam Veng Cseng (makaói)
PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Arihara Rjuta (japán), Christian Perez (Fülöp-szigeteki), Muramacu Haruki (japán), Lok Yin Lee (hongkongi), Man Lok Leung (hongkongi)
Észak-amerikai bajnokság: 1 fő – Adam Sevada (amerikai)
Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – november 7.
Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – David Cameron (kanadai)
Észak-amerikai sorozat: 2 fő – Fred Krueger (amerikai), Brayden Hall (kanadai)
Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)
Ausztrál–új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő – Raymond Smith (ausztrál)
Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Brody Klinge (ausztrál)
Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Ben Robb (új-zélandi)
Trans-Tasman bajnokság: 1 fő – Mal Cuming (ausztrál)
Észak-afrikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)
Dél-afrikai selejtező: 1 fő – november 1.
PDC Pro Tour-selejtező: 4 fő – november 30.