Fogynak a kérdőjelek – így alakul a PDC dartsvilágbajnokságának mezőnye

A tavaly megemelt létszámú világbajnokság nagy sikere után az idén is 128 fős főtáblán rendezik meg a küzdelmeket, minden játékosnak színpadra kell állnia már az első fordulóban is.

A november 29-i világranglista első 40 helyezettje mellett a Pro Tour-rangsor legjobb 40 játékosa is vb-szereplő lesz azok közül, akik az elsődleges rangsor alapján lemaradnának. Alább feltüntetjük, jelen állás szerint hogy nézne ki a kétszer negyven fős lista, de még lesz jövő héten két Players Championship-torna, amely mindkét rangsoron módosíthat, illetve a Grand Slam of Darts (november 14–22.) és a Players Championship Finals (november 27–29.), amelyek már csak a világranglista-helyezéseken módosíthatnak.

Nagy hajrára lesz szüksége a vb-szerepléshez többek között Ritchie Edhouse-nak, Scott Williamsnek és a Pro Tour-ranglistán éppen a határvonalon álló Raymond van Barneveldnek is, míg Ricky Evans és Dimitri Van den Bergh gyakorlatilag már csak a Pro Tour-kártyások selejtezőjében bízhat.

Arról jelen állás szerint négyen szereznek jogot a vb-indulásra, további 44 nemzetközi selejtezős mellett. Innen 32 játékos neve már ismert (a ranglistásokat leszámítva elsőként a kanadai David Cameron szerzett kvótát az áprilisi észak-amerikai Cross-Border Challenge megnyerésével, eddig utolsóként pedig Raymond Smith szombaton az ausztrál–új-zélandi Premier League-diadalával), a 33. lesz a Hungarian Darts Super League győztese.