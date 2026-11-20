Remekül zárta az évet a 49erFX olimpiai hajóosztályban versenyző Fehér Boróka, Fehér Szonja vitorlázópáros, amely 5. lett a vilamourai junior Európa-bajnokságon. A lányok célja a 2028-as olimpiai kvalifikáció, ezt a következő több mint egy évben lesz lehetőségük kiharcolni, és ezt az esztendőt arra használták fel, hogy tapasztalatot szerezzenek és beleerősödjenek a felnőttmezőnybe.

„Az utolsó versenyen szerettük volna a saját korosztályunkban jó eredménnyel zárni az évet. Már csak azért is, mert 2028-ban ugyanott rendezik a Last Chance regattát, az utolsó olimpiai kvalifikációs versenyt – mondta Fehér Boróka, a csapat egyik tagja. – Ez az év intenzívebb volt, mint a tavalyi, minden második héten vitorláztunk, a programunk sokkal pörgősebb volt, dupla versenyszezont nyomtunk végig, ki akartunk használni minden lehetőséget.”

Idén nemcsak a korosztályos világversenyeken indultak, hanem a felnőtt világ- és Európa-bajnokságon is, valamint a palmai és hyeres-i Grand Slam-viadalon. A sűrűbb program szemléletváltással járt, hogy felvegyék azt a ritmust, ami az olimpiai kvótaszerzéshez kell majd.

„Sokkal tudatosabb év volt a 2026-os, mint eddig bármelyik – vette át a szót csapattársa, Fehér Szonja. – Megtanultuk, hogy csak saját magunkra számíthatunk. Súlyban és fizikailag erősödtünk, ami nagyon fontos ebben a hajóosztályban. Megismertük a felnőttmezőnyt, tudjuk, ki mire képes, milyen a stílusa. Már stabilabban tudunk vitorlázni bármilyen időjárási körülmények között, erős szélben sokat javultunk.”

A palmai Grand Slam előversenyén, valamint a junior-világbajnokságon teljesítették a saját elvárásukat helyezésben és tapasztalatszerzésben is, de azt is tisztábban látják, milyen irányban kell és lehet még fejlődniük.

„Nemcsak fizikailag, hanem a pályán való gondolkodásban is javulnunk kell, mert ezen a téren kicsit visszaléptünk a hajóváltás miatt, ilyenkor újra kell tanulni bizonyos dolgokat – folytatta Fehér Boróka. A páros egy éve még 29erben versenyzett. – Idén megismertük a nagy európai versenyek helyszíneit, hat-nyolc csomós szélben elég gyorsak vagyunk, a nagy szelet pedig már kifejezetten szeretjük.”

A páros már el is kezdte a téli felkészülést, márciusig több Grand Prix-versenyen indulnak, amelyek arra jók, hogy a mezőny ne csak eddzen, hanem versenyezzen is.

„A jövő júniusi kvalifikációs vébét szeretnénk megtolni, és vagy ezen, vagy a Last Chance regattán kiharcolni a 2028-as olimpiai szereplést. Nehéz lesz, de nem lehetetlen, arra próbáljuk időzíteni a formánkat – tette hozzá Szonja. – Augusztusban jó lenne kimenni a kéthetes olimpiai tesztversenyre, amelyet egy évvel az olimpia előtt, de a játékok helyszínén és idősávjában rendeznek. A vb alapján meglátjuk, milyen úton indulunk tovább.”

A páros jövőre még a korosztályos világversenyeken is indul, de a hangsúly már a felnőttviadalokon lesz.