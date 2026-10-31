Újabb úszóvilágcsúcsok az amerikai rövidpályás vb-válogatón

2026.10.31. 12:14
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Claire Kurzan (Fotó: Getty Images)
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úszás világrekord világcsúcs
A második versenynap három világcsúcsa után pénteken újabb két rekord született az egyesült államokbeli Westmontban, ahol az amerikai úszók válogató viadala zajlik a decemberi, pekingi rövidpályás világbajnokságra.

A swimswam szakportál beszámolója szerint női 100 méter háton Claire Kurzan 53.92 másodperc alatt ért célba, első nőként a történelemben, aki 54 másodperc alatt teljesítette a távot. Az előző csúcsot honfitársa, Regan Smith tartotta 54.02 másodperccel, melyet 2024 decemberében a budapesti rövidpályás vb-n a vegyes váltó tagjaként úszott. A 22 éves Kurzan olimpiai ezüstérmes és hétszeres világbajnok.

Jack Alexy 100 méter gyorson állított fel világrekordot a westmonti viadalon, 44.64 másodperces idővel nyerte a szám döntőjében. Az előző csúcsot az ausztrál Kyle Chalmers állította fel 2021 októberében 44.84 másodperccel, majd ugyanilyen időt produkált az orosz Jegor Kornyev a világkupa-sorozat idei bakui állomásán, e hónap másodikán. A 23 éves Alexy olimpiai és kétszeres világbajnok.

 

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