Újabb úszóvilágcsúcsok az amerikai rövidpályás vb-válogatón

A swimswam szakportál beszámolója szerint női 100 méter háton Claire Kurzan 53.92 másodperc alatt ért célba, első nőként a történelemben, aki 54 másodperc alatt teljesítette a távot. Az előző csúcsot honfitársa, Regan Smith tartotta 54.02 másodperccel, melyet 2024 decemberében a budapesti rövidpályás vb-n a vegyes váltó tagjaként úszott. A 22 éves Kurzan olimpiai ezüstérmes és hétszeres világbajnok.

Jack Alexy 100 méter gyorson állított fel világrekordot a westmonti viadalon, 44.64 másodperces idővel nyerte a szám döntőjében. Az előző csúcsot az ausztrál Kyle Chalmers állította fel 2021 októberében 44.84 másodperccel, majd ugyanilyen időt produkált az orosz Jegor Kornyev a világkupa-sorozat idei bakui állomásán, e hónap másodikán. A 23 éves Alexy olimpiai és kétszeres világbajnok.