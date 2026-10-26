Nemzeti Sportrádió

Árva Cintia már kedden megkezdi szereplését a súlyemelők világbajnokságán

B. Zs.B. Zs.
2026.10.26. 16:14
null
Árva Cintia (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
súlyemelés Árva Cintia súlyemelő-vb
Magyar idő szerint kedd hajnalban kezdődik a súlyemelők világbajnoksága kínai Ningpóban, a háromfős magyar különítmény már az első nap megkezdi szereplését, Árva Cintia lép a súlyok közé a 49 kilogrammosok kategóriájában.

A súlyemelők számára a kínai világbajnoksággal elrajtol a kvalifikációs időszak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ami a kvóták számát illeti, a párizsi játékokhoz képest kettővel csökken az indulók száma, összesen 120 súlyemelő lehet majd ott a 2028-as olimpián, ez nyilvánvalóan nem segíti az olyan kisebb nemzetek kijutási esélyeit, mint Magyarország. A súlycsoportokban is bevezettek változásokat, az alsó határok megemelkedtek – a férfiaknál 61-ről 65 kg-ra, a nőknél 49-ről 53 kg-ra –, míg a nehézsúlyúak és a szupernehézsúlyúak határa emelkedett. Ez nyilván minden versenyzőnek egyforma kihívást jelentett a kvalifikációs időszakra és majd a 2028-as játékokra.

A kínai világbajnokságon összesen három magyar versenyző indul, Árva Cintia, Mitykó Veronika és Fekécs Szilárd alkotja a csapatot. A bő másfél hetes világbajnokság első napján Árvának szurkolhatunk, aki nem olimpiai súlycsoportban indul, hanem a 49 kilogrammosok között, ahol 18 riválissal kell megküzdenie a minél jobb helyezésekért.

„Árva Cintia klubedzőjével, Bálint Csabával utazott ki Kínába, ő versenyezteti, én pedig a másik két versenyzővel utazom ki szombaton – mondta a Nemzeti Sportnak Pálinkás Gergely szövetségi kapitány. – Kellemetlen volt a kiutazásuk, ugyanis nem indult el a gépük, így egy nappal később, vasárnap érkeztek csak meg. Cinti az Eb-n a legeredményesebb versenyzőnk volt, most is jó állapotban várhatta a vb-t, reméljük a B-csoportot meg is nyeri, így akár a legjobb tízbe is kerülhet, az nagyon szép eredmény lenne.”

Ami a többieket illeti, Mitykó Veronika sérülés miatt nem vett részt a kontinensbajnokságon, ám végül nem kellett megműteni a könyökét, kézspecialista segített a kezelésében. Szakításban egyéni csúcsot valószínűleg még nem hozhat, ám lökésben mivel a rehabilitáció során sokat erősödött, az egyéni legjobbja közelében teljesíthet. Fekécs Szilárd a közelmúltban edzésen már egyéni csúcsot emelt, a szakvezetés bízik benne, hogy ez a teljesítmény a világbajnokságon is kijöhet nála. 

A MAGYAROK PROGRAMJA A VILÁGBAJNOKSÁGON
Október 27. – Árva Cintia (49 kg)
November 4. – Fekécs Szilárd (86 kg)
November 6. – Mitykó Veronika (95 kg)

 

súlyemelés Árva Cintia súlyemelő-vb
Legfrissebb hírek

Moszkva lesz a 2030-as súlyemelő-vb házigazdája

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:37

Doppingvétség miatt felfüggesztették az indonéz olimpiai bajnok versenyengedélyét

Egyéb egyéni
2026.10.19. 20:07

Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

Egyéb egyéni
2026.09.29. 17:38

Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

Egyéb egyéni
2026.09.28. 17:55

Népsport: Az ercsi pincéből a világ tetejére – 75 éve született Baczakó Péter

Népsport
2026.09.27. 09:01

Ázsiai Játékok: újabb világcsúcsok a női súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.09.26. 10:27

Ázsiai Játékok: a férfiaknál is megvan az első súlyemelő-világcsúcs

Egyéb egyéni
2026.09.24. 21:56

Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.09.23. 12:10