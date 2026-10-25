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Moszkva lesz a 2030-as súlyemelő-vb házigazdája

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 14:37
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Illusztráció: AFP
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súlyemelés Moszkva orosz-ukrán háború súlyemelő-vb
A nemzetközi szövetség (IWF) vasárnapi bejelentése alapján Moszkva rendezheti a 2030-as súlyemelő-világbajnokságot.

A döntés azért különösen nagy horderejű, mert – jelen állás szerint – ez lesz az első nemzetközi viadal az országban azóta, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát.

A szervezet közlése alapján a 2029-es viadalnak az indiai Ahmedabad adhat otthont, ezt követi majd az orosz vb.

„Az Orosz Súlyemelő Szövetség az első olimpiai sportszövetség, amely évek elteltével sikeresen visszahoz az országba egy magasrangú viadalt” – írta közösségi oldalán a szervezet.

Az Ukrajna elleni invázió és háború miatt Oroszország 2022 óta egyetlen világversenynek sem adhatott otthont, így az eredetileg Kazanynak ítélt 2025-ös vizes világbajnokságnak sem.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság júliusban jelentette be, hogy az orosz sportolók - már csapatsportágakban is - részt vehetnek nemzetközi versenyeken, így lesz esélyük kijutni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

 

súlyemelés Moszkva orosz-ukrán háború súlyemelő-vb
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