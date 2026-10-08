WNBA: elsőként érte el a 100 millió dolláros bevételt a Golden State Valkyries

Bár a mindössze második éve működő Golden State Valkyries (Valkűrök) még csak az első bajnoki címére hajt az észak-amerikai női kosárlabdaligában (WNBA), már most történelmi pénzügyi mérföldkőhöz érkezett – derül ki a sport üzleti részével foglalkozó elemzőcég, a Sportico jelentéséből.

A klub éves bevétele meghaladta a 100 millió dollárt, ezzel nemcsak a sportágában, illetve a ligában, hanem a globális női sportban is az első, amely elérte ezt a határt. A CNBC üzleti csatorna az év elején egymilliárd dollárra becsülte a Golden State értékét, amivel a legértékesebb női sportcsapatnak számít.

A Valkyries idén mind a 22 hazai alapszakasz-mérkőzésére eladta az összes jegyet. A San Franciscó-i gárda 32 győzelemmel és 12 vereséggel zárt, ami a második legjobb mutató volt a Juhász Dorkával felálló Minnesota Lynx mögött.

A rájátszás első körében, a negyeddöntőben a Golden State 2–1-es összesítéssel búcsúztatta a Dallas Wingst – Juhászék a nyolcadik helyen kiemelt New York Libertyvel szemben kiestek –, majd a most zajló elődöntőben 2–0-ra vezet a Las Vegas Aces elleni párharcban, amely az egyik fél harmadik győzelméig tart.

A Sportico arról is beszámolt, hogy amennyiben a csapat bejut a WNBA döntőjébe, a bruttó bevétele akár a 130 millió dollárt is meghaladhatja.