Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt David Rigert, olimpiai bajnok súlyemelő

2026.10.26. 21:30
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David Rigert (Fotó: Getty Images)
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súlyemelés David Rigert gyász Iregszemcse
Hetvenkilenc éves korában elhunyt David Rigert olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz súlyemelő.

Rigert a Szovjetunió színeiben versenyzett, és az 1976-os montreali ötkarikás játékokon szerzett olimpiai aranyérmet a 90 kilogrammos kategóriában. Pályafutása során 65 világcsúcsot állított fel, hatszor volt világ-, kilencszer Európa-bajnok. 1999-ben beiktatták a nemzetközi sportági szövetség Hírességek Csarnokába. 

Versenyzői karrierje befejezését követően a szovjet, majd az orosz válogatottak vezetőedzőjeként tevékenykedett.

Többször járt Magyarországon, a Tolna megyei Iregszemcsén az ő nevét viseli a 2013-ban alapított súlyemelő-akadémia és sportiskola.

 

súlyemelés David Rigert gyász Iregszemcse
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