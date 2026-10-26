Gyász: elhunyt David Rigert, olimpiai bajnok súlyemelő

Rigert a Szovjetunió színeiben versenyzett, és az 1976-os montreali ötkarikás játékokon szerzett olimpiai aranyérmet a 90 kilogrammos kategóriában. Pályafutása során 65 világcsúcsot állított fel, hatszor volt világ-, kilencszer Európa-bajnok. 1999-ben beiktatták a nemzetközi sportági szövetség Hírességek Csarnokába.

Versenyzői karrierje befejezését követően a szovjet, majd az orosz válogatottak vezetőedzőjeként tevékenykedett.

Többször járt Magyarországon, a Tolna megyei Iregszemcsén az ő nevét viseli a 2013-ban alapított súlyemelő-akadémia és sportiskola.