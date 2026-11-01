Douglass megdöntötte a női 100 méteres gyorsúszás rövid pályás világcsúcsát
Katherine Douglass szombaton megdöntötte a 100 méteres női gyorsúszás világcsúcsát az egyesült államokbeli Westmontban, ahol az amerikaiak válogatóversenye zajlik a decemberi, pekingi rövid pályás világbajnokságra.
Douglass 49.64 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel a saját – 49.93 másodperces – világrekordját javította meg, amit tavaly október 25-én úszott Torontóban.
A New York Athletic Club sportolója csütörtökön 50 méter gyorson 22.75-tel beállította honfitársa, Gretchen Walsh világcsúcsát.
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