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Douglass megdöntötte a női 100 méteres gyorsúszás rövid pályás világcsúcsát

MTI, N. T.MTI, N. T.
2026.11.01. 12:17
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Kate Douglass saját rekordját javította meg 100 gyorson (Fotó: Getty Images)
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úszás Kate Douglass világcsúcs
Katherine Douglass szombaton megdöntötte a 100 méteres női gyorsúszás világcsúcsát az egyesült államokbeli Westmontban, ahol az amerikaiak válogatóversenye zajlik a decemberi, pekingi rövid pályás világbajnokságra.

 

Douglass 49.64 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel a saját – 49.93 másodperces – világrekordját javította meg, amit tavaly október 25-én úszott Torontóban.

A New York Athletic Club sportolója csütörtökön 50 méter gyorson 22.75-tel beállította honfitársa, Gretchen Walsh világcsúcsát.

 

úszás Kate Douglass világcsúcs
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