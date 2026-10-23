Darts Eb: Littler és Clayton is bejutott a második fordulóba, Van Gerwen búcsúzott
Az Európa-bajnokság második játéknapját a Ryan Joyce–Jermaine Wattimena összecsapás nyitotta. Wattimena igencsak bekezdett, sorozatban kétszer is le tudta brékelni angol ellenfelét és már 5–0-ra is elhúzott. Az egész meccsen rendkívül rosszul kiszállózó (20%, 15-ből 3) Joyce összekapta magát és három leget is nyerni tudott zsinórban, de Wattimena megelégelte a felzárkózást, és 6–3-mal lezárta a mérkőzést.
A hollandhoz hasonlóan Krzysztof Ratajski is repülőrajtot vett, 3–0-ra elhúzott a játékát még igencsak kereső Dave Chisnallal szemben. A 30. kiemelt angol nem is tudott visszajönni igazán a meccsbe, pedig egyszer hét tökéletes nyílig is eljutott. „Chizzy” még Joyce-t is alulmúlta a kiszállózást illetően, 14 kísérletéből mindössze kétszer találta el a duplát.
Kifejezetten szorosan indult Nathan Aspinall és Cristo Reyes találkozója, a spanyol kétszer is elvette az angol kezdését, és 3–2-re vezetett is. Aspinall összekapta magát, és többek között egy 134-es kiszállóval nemcsak visszajött a meccsbe, hanem leget sem engedett már Reyesnek.
Esélyeshez méltó módon kezdte meg a tornát Jonny Clayton is. A walesi játékos Niko Springerrel találkozott az első fordulóban, kettejük összecsapásán pedig egy gyors bréknek köszönhetően 3–0-s előnybe is került. Ettől kezdve már elég volt, hogy a saját kezdéseit hozza, ezt pedig gond nélkül meg is tette, és 6–3-as győzelmet aratott.
A torna eddigi legmagasabb átlagával mutatkozott be a világelső, tizenegyedik helyen kiemelt Luke Littler. Az angol a 6–3-as, William O'Connor felett aratott győzelme során 105.05-öt átlagolt és hat 180-as kört is dobott.
Nagy reményekkel vágott neki a viadalnak a második helyen kiemelt Wessel Nijman, azonban döntő legben alulmaradt a német Martin Schindlerrel szemben – a közönség legnagyobb örömére. A rendkívül kiélezett találkozón egyébként a duplák hozták meg a sikert Schindlernek, ebben lényegesen jobbnak bizonyult, mint holland ellenfele.
Az este hollandos összecsapásán feszült egymásnak Kevin Doets, valamint az utóbbi időben formán kívül játszó Michael van Gerwen. Előbbi sokkal jobban is kezdte a találkozót, a harmadik legben pedig egy 132-es kiszállót is remekül megoldott. Van Gerwen 5–1-re is elengedte ellenfelét, innen viszont már csak két szépítő legre futotta, 6–3-as vereséget szenvedett.
Elveszített első leg után gyakorlatilag lesöpörte a színpadról Chris Dobeyt a tizedik helyen kiemelt Josh Rock. Az első forduló utolsó mérkőzésén nagyon meggyőző játékot láthattunk az északír dartsostól, aki 100 feletti átlaggal, 50% feletti kiszállózással és egy 154-es kiszállóval is megörvendeztette a dortmundi publikumot. Ezzel a mérkőzéssel véget ért a torna első fordulója, szombaton pedig már kora délután ismét színpadra állnak a játékosok, amikor kiderül, kik jutnak be a legjobb nyolc közé.
PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
1. FORDULÓ
Ryan Joyce (angol, 15., 88.65)–Jermaine Wattimena (holland, 18., 87.00) 3–6
Krzysztof Ratajski (lengyel, 3., 91.21)–Dave Chisnall (angol, 30., 87.90) 6–2
Nathan Aspinall (angol, 6., 92.92)–Cristo Reyes (spanyol, 27., 95.30) 6–3
Jonny Clayton (walesi, 7., 96.81)–Niko Springer (német, 26., 95.76) 6–3
Luke Littler (angol, 11., 105.05)–William O’Connor (ír, 22., 97.28) 6–3
Wessel Nijman (holland, 2., 89.53)–Martin Schindler (német, 31., 93.34) 5–6
Kevin Doets (holland, 14., 97.14)–Michael van Gerwen (holland, 19., 95.70) 6–3
Josh Rock (északír, 10., 100.74)–Chris Dobey (angol, 23., 87.12) 6–1
A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSAI ÁGRAJZ SZERINT
Ross Smith (angol, 1.)–Damon Heta (ausztrál, 17.)
Gian van Veen (holland, 8.)–Luke Woodhouse (angol, 9.)
Cameron Menzies (skót, 29.) –Gerwyn Price (walesi, 13.)
Stephen Bunting (angol, 28.)–Kim Huybrechts (belga)
Martin Schindler (német, 31.)–Jermaine Wattimena (holland, 18.)
Jonny Clayton (walesi, 7.)–Josh Rock (északír, 10.)
Krzysztof Ratajski (lengyel, 3.)–Kevin Doets (holland, 14.)
Nathan Aspinall (angol, 6.)–Luke Littler (angol, 11.)
KORÁBBAN
Luke Woodhouse (angol, 9., 99.11)–Dirk van Duijvenbode (holland, 24., 84.82) 6–3
Danny Noppert (holland, 5., 90.92)–Stephen Bunting (angol, 28., 89.81) 5–6
Niels Zonneveld (holland, 4., 90.00)–Cameron Menzies (skót, 29., 93.75) 3–6
Gerwyn Price (walesi, 13., 99.26)–Rob Cross (angol, 20., 90.90) 6–2
James Wade (angol, 16., 96.48)–Damon Heta (ausztrál, 17., 91.48) 5–6
Kim Huybrechts (belga, 103.81)*–Ryan Searle (angol, 21., 98.59) 6–1
Gian van Veen (holland, 8., 95.21)–Andrew Gilding (angol, 25., 93.62) 6–4
Ross Smith (angol, 1., 92.42)–Karel Sedlácek (cseh, 32., 89.81) 6–4
*Luke Humphries betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, így a PDC szabályai szerint a European Tour-pontok alapján legmagasabban rangsorolt, de nem kvalifikált játékos vette át a helyét, aki Kim Huybrechts.
A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Woodhouse–Joyce 8–4
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia). Döntő: Nijman–Cross 8–3
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Ratajski–Wattimena 8–6
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: R. Smith–Anderson 8–2
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Littler–Humphries 8–6
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Wade–R. Smith 8–4
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc). Döntő: Clayton–Humphries 8–4
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia). Döntő: Zonneveld–Noppert 8–5