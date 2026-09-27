Dudin legyőzte a világbajnokot, 2:2 Indiával a sakkolimpián

Az egyéni világbajnokkal felálló, címvédő indiaiak minden táblán esélyesebbnek számítottak.

Gledura Benjámin partija ért véget először, sötéttel nagyon értékes fél pontot hozott Nihal Sarin ellen.

Rapport Richárd a jelenlegi legjobb indiaival, Rameshbabu Praggnanandhaával játszott. A kőkemény, világranglista-8. játékos ráadásul a világos bábukat vezethette. Azonban Rapport élesben igazolta, amit a ranglistahelyezése most nem jelez, hogy bármikor, bárkivel képes felvenni a harcot. Izgalmas partit játszottak, amely döntetlennel ért véget.

Így 1:1-re állt a párharc, és két játszma maradt hátra.

A manapság már jóval kevésbé aktív Lékó Péter előtt nem ismeretlen Arjun Erigaisi, éppen a tavalyi világkupán játszottak egymás ellen. Akkor az esélyesebbnek számító, a világranglistán kilencedik helyen álló indiai jutott tovább, de a két klasszikus játszma remivel ért véget, ami bizonyította, hogy minden idők egyik legjobb magyar sakkozója továbbra is versenyképes a legmagasabb szinten is. Mostani meccsükön a sötéttel játszó Erigaisi sokkal jobb pozíciót ért el, Lékó szívósan védekezett. Az indiai pontosan játszott, és végül begyűjtötte a teljes pontot.

Az indiaiak játékerejéről, potenciáljáról mindent elmond, hogy a világbajnok Dommaraju Gukesh csak a negyedik táblás a mostani csapatban. A jelenlegi világbajnok a vb-címe óta visszaesett a világranglistán, és több honfitársa is megelőzte. Ellene az orosz származású, 21 éves Dudin Gleb, a tavalyi magyar bajnok vette fel a harcot. És milyen jól! A világossal játszó Dudin fokozatosan egyre nagyobb fölénybe került, sötét egyre kevesebb mozgástérrel manőverezhetett. Erősen érett a meglepetés. Dudin tökéletesen koncentrált, és 59 lépésben nyert, élete legnagyobb sikerét aratva. Összesen tízszer játszott, nyolc pontot szerzett, amivel az ötödik táblások között a legjobb volt az egész mezőnyben!

A 2:2-es döntetlen nagy bravúrnak számít, és bár érem nem lett belőle, a csapat teljesítette a célkitűzést, és a legjobb tíz között, hetedikként végzett, megelőzve a verseny elején elénk rangsorolt Kínát és Hollandiát is. Ez eggyel jobb, mint az előzetes kiemelési pozíció. Az aranyérmet az ukránokat legyőző Üzbegisztán szerezte meg.

A nők az Észtország elleni 3:1-es sikerrel zártak, Galyas Miklós csapata végeredményben a 25. helyen végzett. Itt Kína szerezte meg az olimpiai bajnoki címet.

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 11. forduló

Magyarország–India 2:2

Rameshbabu Praggnanandhaa (2761)–Rapport Richárd (2726) döntetlen

Lékó Péter (2676)–Arjun Erigaisi (2759) 0:1

Nihal Sarin (2718)–Gledura Benjámin (2620) döntetlen

Dudin Gleb (2560)–Dommaraju Gukesh (2703) 1:0

A végeredmény: 1. Üzbegisztán 20 csapatpont (455.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 18 (405.5), 3. Németország 18 (386.5), …7. Magyarország (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Bánusz Tamás, Dudin Gleb, szövetségi kapitány: Balogh Csaba) 17 (320.5)

Női torna, 11. forduló

Magyarország–Észtország 3:1

Mai Narva (2411)–Gaál Zsóka (2357) döntetlen

Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Margareth Olde (2242) döntetlen

Sofia Blokhin (2046)–Nomin-Erdene Davaademberel (2315) 0:1

Karácsonyi Kata (2137)–Grete Olde (2002) 1:0

A végeredmény: 1. Kína 20 csapatpont (463 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kazahsztán 18 (395), 3. India 17 (424), …25. Magyarország (Gaál Zsóka, Lázárné Vajda Szidónia, Papp Petra, Nomin-Erdene Davaademberel, Karácsonyi Kata, szövetségi kapitány: Galyas Miklós) 15 (290.5)

