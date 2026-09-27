Nemzeti Sportrádió

Dudin legyőzte a világbajnokot, 2:2 Indiával a sakkolimpián

R. P.R. P.
2026.09.27. 12:58
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Dudin Gleb legyőzte a világbajnokot! (Fotó: FIDE)
Címkék
sakk Szamarkand Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Gledura Benjámin Dudin Gleb Karácsonyi Kata
A szamarkandi sakkolimpia utolsó fordulójában a nyílt tornán a magyar válogatott bravúros 2:2-es döntetlent játszott a címvédő Indiával. A Balogh Csaba vezette nemzeti csapat a hetedik lett, ez eggyel jobb mint az előzetes kiemelési pozíció.

Az egyéni világbajnokkal felálló, címvédő indiaiak minden táblán esélyesebbnek számítottak.

Gledura Benjámin partija ért véget először, sötéttel nagyon értékes fél pontot hozott Nihal Sarin ellen.

Rapport Richárd a jelenlegi legjobb indiaival, Rameshbabu Praggnanandhaával játszott. A kőkemény, világranglista-8. játékos ráadásul a világos bábukat vezethette. Azonban Rapport élesben igazolta, amit a ranglistahelyezése most nem jelez, hogy bármikor, bárkivel képes felvenni a harcot. Izgalmas partit játszottak, amely döntetlennel ért véget.

Így 1:1-re állt a párharc, és két játszma maradt hátra.

A manapság már jóval kevésbé aktív Lékó Péter előtt nem ismeretlen Arjun Erigaisi, éppen a tavalyi világkupán játszottak egymás ellen. Akkor az esélyesebbnek számító, a világranglistán kilencedik helyen álló indiai jutott tovább, de a két klasszikus játszma remivel ért véget, ami bizonyította, hogy minden idők egyik legjobb magyar sakkozója továbbra is versenyképes a legmagasabb szinten is. Mostani meccsükön a sötéttel játszó Erigaisi sokkal jobb pozíciót ért el, Lékó szívósan védekezett. Az indiai pontosan játszott, és végül begyűjtötte a teljes pontot.

Az indiaiak játékerejéről, potenciáljáról mindent elmond, hogy a világbajnok Dommaraju Gukesh csak a negyedik táblás a mostani csapatban. A jelenlegi világbajnok a vb-címe óta visszaesett a világranglistán, és több honfitársa is megelőzte. Ellene az orosz származású, 21 éves Dudin Gleb, a tavalyi magyar bajnok vette fel a harcot. És milyen jól! A világossal játszó Dudin fokozatosan egyre nagyobb fölénybe került, sötét egyre kevesebb mozgástérrel manőverezhetett. Erősen érett a meglepetés. Dudin tökéletesen koncentrált, és 59 lépésben nyert, élete legnagyobb sikerét aratva. Összesen tízszer játszott, nyolc pontot szerzett, amivel az ötödik táblások között a legjobb volt az egész mezőnyben!

A 2:2-es döntetlen nagy bravúrnak számít, és bár érem nem lett belőle, a csapat teljesítette a célkitűzést, és a legjobb tíz között, hetedikként végzett, megelőzve a verseny elején elénk rangsorolt Kínát és Hollandiát is. Ez eggyel jobb, mint az előzetes kiemelési pozíció. Az aranyérmet az ukránokat legyőző Üzbegisztán szerezte meg.

A nők az Észtország elleni 3:1-es sikerrel zártak, Galyas Miklós csapata végeredményben a 25. helyen végzett. Itt Kína szerezte meg az olimpiai bajnoki címet.

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
Nyílt torna, 11. forduló
Magyarország–India 2:2
Rameshbabu Praggnanandhaa (2761)–Rapport Richárd (2726) döntetlen
Lékó Péter (2676)–Arjun Erigaisi (2759) 0:1
Nihal Sarin (2718)–Gledura Benjámin (2620) döntetlen
Dudin Gleb (2560)–Dommaraju Gukesh (2703) 1:0
A végeredmény: 1. Üzbegisztán 20 csapatpont (455.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 18 (405.5), 3. Németország 18 (386.5), …7. Magyarország (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Bánusz Tamás, Dudin Gleb, szövetségi kapitány: Balogh Csaba) 17 (320.5) 
Női torna, 11. forduló
Magyarország–Észtország 3:1
Mai Narva (2411)–Gaál Zsóka (2357) döntetlen
Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Margareth Olde (2242) döntetlen
Sofia Blokhin (2046)–Nomin-Erdene Davaademberel (2315) 0:1
Karácsonyi Kata (2137)–Grete Olde (2002) 1:0
A végeredmény: 1. Kína 20 csapatpont (463 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kazahsztán 18 (395), 3. India 17 (424), …25. Magyarország (Gaál Zsóka, Lázárné Vajda Szidónia, Papp Petra, Nomin-Erdene Davaademberel, Karácsonyi Kata, szövetségi kapitány: Galyas Miklós) 15 (290.5)
 

 

sakk Szamarkand Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Gledura Benjámin Dudin Gleb Karácsonyi Kata
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