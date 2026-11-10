A sakk világsztárjai Budapesten harcolnak a totális vb-címért

A Norway Chess az egyik legjelentősebb sakkverseny, 2013 óta rendezik meg minden évben. A szervezők most új sorozatot indítanak Total World Chess Championship Tour néven, ennek a bevezető tornája a mostani budapesti esemény, és amelynek győztese lesz a totális sakk világbajnoka. Ezt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) is jóváhagyta, ami kissé meglepő, hiszen a saját világbajnoksága mellé lényegében elfogad egy rivális vb-címet is. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik a norvég Magnus Carlsen, aki még mindig világelső, de már 2023 óta nem világbajnok klasszikus sakkban, miután motiváció hiányában lemondott a címéről. A FIDE alighanem ezzel a gesztussal próbál javítani az elhidegült viszonyon.

A mostani vb-t és a 2027-ben induló sorozatot Erling Haaland, a Manchester City labdarúgója is támogatja a Chess Mates nevű cégen keresztül, amely együttműködik a Norway Chess szervezőivel.

Az új formulában a klasszikus sakk mellett főszerepet kap a rapid és a villámsakk is. A 24 résztvevőt a különböző kvalifikációs tornák eredményei és a világranglista alapján hívták meg.

A szabályokról röviden: a világbajnokság alatt gyorsított klasszikus játszmákat (45 perc + lépésenként 30 másodperc), rapid (15 perc + lépésenként 10 másodperc) és villámjátszmákat (3 perc + lépésenként 2 másodperc) váltanak. Az ötnapos csoportkörben csak gyorsított klasszikus partikat láthatunk, mindenki kétszer játszik minden ellenfelével.

A megnyitó után egy kilencfordulós villámtornát is rendeztek, ennek a helyezési számai döntenek pontazonosság esetén a csoportkör végén. Ezt a versenyt Carlsen nyerte meg 7 ponttal, míg Rapport Richárd 5.5 ponttal a 7. lett.

A játékosokat négy darab hatos csoportba sorsolták, ezekből az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért meccselhetnek a kieséses szakaszban, és így tovább, a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért harcolnak.

A kieséses rendszerben minden párharc két napig tart. Minden nap az összes pár négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit vált. Minden nap végén győztest hirdetnek, tehát miután véget ér az első nap, törlődnek a pontok, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét napot, az jut tovább. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.

A megnyitó után szerettük volna megszólaltatni Rapport Richárdot is a versenyről, ám a kérdéseinkre nem válaszolt, ahogyan máséra sem, és hamar távozott az újságírók elől. Magnus Carlsen, akire mindenki kíváncsi lett volna – gyakorlatilag miatta rendezik ezt a tornát – még csak meg sem jelent a sajtó előtt.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

A csoportok beosztása

A-csoport: Alireza Firouzja (francia), Jorden van Foreest (holland), Andrew Hong (amerikai), Jan-Krzysztof Duda (lengyel), Levon Aronian (amerikai), Nodirbek Abdusattorov (üzbég)

B-csoport: Vlagyiszlav Artyemjev (orosz), Rapport Richárd, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai), Vincent Keymer (német), Fabiano Caruana (amerikai), Liem Le (vietnámi)

C-csoport: Anish Giri (holland), Hajk Martiroszjan (örmény), Jan Nyepomnyascsij (orosz), Abhimanyu Mishra (amerikai), Shakhriyar Mamedyarov (azeri), Magnus Carlsen (norvég)

D-csoport: Rameshbabu Vaishali (indiai), Hans Niemann (amerikai), Bibiszara Asszaubajeva (kazah), Wesley So (amerikai), Arjun Erigaisi (indiai), Maxime Vachier-Lagrave (francia)