Rapport Richárdék nyerték a sakkcsapatok Európa-kupáját

A viadal eredményközlője szerint Rapport Richárd csapata, a Pendik Chess Sports Club hat győzelemmel és egy döntetlennel, 13 pontot gyűjtve végzett az élen a 108 csapatot, és számos nemzetközi nagymestert felvonultató Klubcsapatok Európa-kupájában.

A magyar csapatok közül a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa – soraiban a hat partijában 5.5 pontot szerző Gledura Benjáminnal – az ötödik lett 11 ponttal. Az MTK első csapata Erdős Viktor irányításával 21. lett 9 pontjával, míg az MTK Budapest 2 az 54. helyen zárt 7 ponttal.