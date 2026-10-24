Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárdék nyerték a sakkcsapatok Európa-kupáját

MTI MTI
2026.10.24. 08:47
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sakk sakk Klubcsapatok Európa-kupája Rapport Richárd
Az első számú magyar sakkozót, Rapport Richárdot is soraiban tudó török Pendik Chess Sports Club nyerte meg a 41. alkalommal kiírt Klubcsapatok Európa-kupáját a montenegrói Budvában.

 

A viadal eredményközlője szerint Rapport Richárd csapata, a Pendik Chess Sports Club hat győzelemmel és egy döntetlennel, 13 pontot gyűjtve végzett az élen a 108 csapatot, és számos nemzetközi nagymestert felvonultató Klubcsapatok Európa-kupájában.

A magyar csapatok közül a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa – soraiban a hat partijában 5.5 pontot szerző Gledura Benjáminnal – az ötödik lett 11 ponttal. Az MTK első csapata Erdős Viktor irányításával 21. lett 9 pontjával, míg az MTK Budapest 2 az 54. helyen zárt 7 ponttal.

 

sakk sakk Klubcsapatok Európa-kupája Rapport Richárd
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