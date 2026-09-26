Rapporték legyőzték a spanyolokat, a magyar válogatott az 5. a záró kör előtt a sakkolimpián

Két éve, a budapesti sakkolimpia utolsó fordulójában éppen Spanyolország volt az ellenfél. Akkor csak 2:2-es döntetlen jött össze, így nem jutottunk a legjobb hat közé, helyette a 11. helyen végeztek a mieink a nyílt tornán. Szamarkandban az utolsó előtti fordulóban ismét a spanyolok jöttek szembe, és most is nagy szükség volt a győzelemre, hogy reális esély maradjon a legjobb tíz közé kerülésre a végén.

Elsőként Gledura Benjámin partija ért véget Jaime Santosszal. Ők a budapesti olimpián is összecsaptak az utolsó fordulóban, akkor Gledura nyert, ám sajnos, most Santos visszavágott sötéttel. Ezzel 1:0-ra vezettek a spanyolok, de a többi táblán jól alakultak a dolgok.

Dudin Gleb gyorsan egyenlített a negyedik táblán, a végjátékban nagyszerű technikával érvényesítette anyagi fölényét. Majd jött Lékó Péter, aki sötéttel szintén begyűjtötte a teljes pontot. Maradt az éltáblán Rapport Richárd, aki nyerő állást ért el, de nem volt egyszerű dolga érvényesíteni az előnyét. De sikerült neki 109 lépsben (!) – ez volt az egyetlen játszma, amely világos javára dőlt el –, és ezzel Magyarország 3:1-re legyőzte Spanyolországot.

Balogh Csaba csapata már az 5. helyen áll, a vasárnapi záró körben újabb győzelemmel akár az érem is összejöhet!

A nőknél nagyon akart bizonyítani a Galyas Miklós vezette csapat, miután az előző körben 3.5:0.5-re kikapott Perutól. Hogy mennyire összeszedte magát a magyar négyes, mi sem bizonyítja jobban, hogy pontosan ugyanilyes arányban intézték el Litvániát. Így az előzetesen a 18. helyre rangsorolt magyar csapatnak még összejöhet a legjobb 20, ha az utoló körben is győz.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMAKAND

Nyílt torna, 10. forduló (még 1 van hátra)

Magyarország–Spanyolország 3:1

Rapport Richárd (2726)–David Antón (2632) 1:0

Maksim Chigaev (2629)–Lékó Péter (2676) 0:1

Gledura Benjámin (2620)–Jaime Santos (2615) 0:1

Daniil Yuffa (2570)–Dudin Gleb (2560) 0:1

Az állás: 1. Üzbegisztán 18 csapatpont (378 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 17 (343.5), 3. Németország 16 (320), …5. Magyarország 16 (250)

Női torna, 10. forduló (még 1 van hátra)

Magyarország–Litvánia 3.5:0.5

Gaál Zsóka (2357)–Salomeja Zaksaite (2101) 1:0

Gabija Simkunaite (2035)–Lázárné Vajda Szidónia (2289) döntetlen

Papp Petra (2283)–Simona Limonaite (2130) 1:0

Marija Sibajeva (1985)–Nomin-Erdene Davaademberel (2315) 1:0

Az állás: 1. Kína 18 csapatpont (376 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kazahsztán 17 (326), 3. India 16 (363.5), …36. Magyarország 13 (229.5)

