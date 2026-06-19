Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia 2030: Val d’Isere-ben lesznek az alpesisí-versenyek technikai számai

2026.06.19. 21:05
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Val d’Isere (Fotó: Getty Images)
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Val d’Isere Courchevel téli olimpia 2030
A szervezőbizottság pénteki döntése alapján Val d’Isere rendezheti a 2030-as téli olimpia alpesisí-versenyeinek technikai szakágait.

A Francia Alpokban négy év múlva esedékes téli ötkarikás játékok egyik utolsó nagy kérdése volt, hogy hol látják majd vendégül a világ legjobb sízőinek egyik felét. A lehetőségért a győztes mellett Méribel volt még versenyben, ám a szervezők végül Val d'Isere-nek adták a lehetőséget.

Mostanáig váltakozva került elő a két síparadicsom neve a francia pályázatban, s bár a helyi hírügynökség beszámolója szerint Méribelnek felajánlották azt a lehetőséget, hogy adjon otthon csak a paralimpia alpesi eseményeinek, Méribel ezt nem fogadta el.

A technikai számoknak (óriás-műlesiklás, műlesiklás) így Val d’Isere, a gyors számoknak (lesiklás, szuperóriás-műlesiklás) pedig Courchevel lesz a házigazdája a 2030. február 1. és 17. közötti téli játékokon.

 

Val d’Isere Courchevel téli olimpia 2030
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