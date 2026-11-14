Háromból egy – BVSC-siker a női vízilabda BL-ben

„Argy, Argy!” – amint kiszúrták a lelátón, rögtön köszöntötték is a férficsapat görög óriását, Sztilianosz Argiropuloszt a ferencvárosi szurkolók. A következő rigmusok már a női pólósokat buzdították, akik döntőnek beillő rangadót játszottak a hétszeres győztes spanyol Sabadell-jel a Bajnokok Ligája D-csoportjában.

Az első percekben még ismerkedtek egymással a felek, aztán felpörögtek az események, Beatriz Ortiz éles szögből talált be korábbi csapatának. Matajsz Márk eleinte elégedett lehetett a védekezéssel, a vendégek ugyanakkor ügyeltek rá, hogy az FTC labdaszerzései után ne kapjanak gólt lefordulásból. Kaptak helyette centerből, a nagyszünet után Horváth Zsófi akciógóljával zárkóztak a zöld-fehérek, miközben a túloldalon Neszmély Boglárka szállította a bravúrokat.

Kapuspárbajt hozott a harmadik negyed, Martina Terré ötméterest és ziccert is védett, Hertzka Orsolya megoldásaira azonban nem volt ellenszere. Keszthelyi Rita amolyan „keszthelyis” góllal jelentkezett, a Ferencváros többször is támadott az egyenlítésért, ám utolérni nem tudta riválisát, amely a végén ellépett, 13–8-ra nyerte meg a csoportrangadót.

A BVSC remek teljesítménnyel rukkolt ki a holland de Zaan ellen, és rendkívül kiélezett találkozón diadalmaskodott. Tiba Panna hatalmas bombagóllal indította a találkozót – kicsit beragadtak a hollandok, Béres Gergely csapata 3–0-ra elhúzott (Horváth Luca remek gólpasszt adott centerbe Dömsödi Dalmának), ám utána a hollandok két perc alatt egyenlítettek. A második negyed derekán Nagy Laura vágta be a vendég kapuba (8–5), fordulás után a második félidő is Tiba Panna távoli góljával kezdődött (9–7), de a rivális sokadszor is egyenlített, tartotta a lépést a Vasutassal. A harmadik negyed közepén, 10–10-ről indított négygólos rohamra már nem volt igazi válasza a De Zaannak – Tiba kiemelkedett, a hajrában megszerezte a hetedik gólját, míg Pőcze Panna elképesztő, félpályás góllal állította be a 17–13-as végeredményt.

Tizenegy évig szerepelt Faragó Kamilla az UVSE-ben, a nyáron karrierje során először légiósnak állt, és a spanyol Mataróba igazolt – először tért haza ellenfélként a Hajós uszodába. Benczur Márton csapata jó védekezéssel kezdett, labdákat szereztek a hazaiak, Golopencza Szonja többször védett – ám a liláknak elöl akadtak gondjaik. Fekete Flóra nagy birkózás árán lefordult őrzőjéről, és csavarból besodorta a labdát (1–1), ám utána fokozatosan elhúzott az előző idényben BL-negyedik Mataró – az 5–2-es első félidő még mérsékelt különbségnek tűnt, ezt követően viszont végleg a spanyolok felé billent a mérleg nyelve. A harmadik negyed közepén Faragó egymás után kétszer is bevette az UVSE kapuját – az utolsó három és fél percre a vezetőedző kipróbálta Vadkerti Dorottyát is a kapuban, aki még csak két múlva lesz 16 éves. Faragó a harmadik góljával állította be a 13–4-es végeredményt a Mataró javára.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

BVSC-MANNA ABC–De Zaan (holland) 17–13 (4–3, 4–4, 6–4, 3–2)

G: Tiba 7, Dobi, Dömsödi Dalma, Pőcze 2-2, Gorter, Kiss P., Mucsy, Nagy L., ill. Den Ouden, Schaap 4-4, Van der Veen 2, Drewes, Koopman, Sevenich

UVSE HELIA-D–Mataró (spanyol) 4–13 (1–2, 1–3, 1–5, 1–3)

G: Mácsai E. 2, Fekete F., Horváth Lilla, ill. Clavería 5, Faragó 3, Bertran, Kearns, C. Martín, Morell, Roemer

Az állás: 1. Mataró 6 pont, 2. BVSC 3 (26–29), 3. De Zaan 3 (30–25), 4. UVSE 0

D-csoport

FTC-TELEKOM–CN Sabadell (spanyol) 8–13 (2–3, 2–3, 2–2, 2–5)

G: Hertzka 3, Boriszova, Gurisatti, Horváth Zs., Keszthelyi, Ortiz, ill. Camús, Crespí, González, Keuning, Neushul, Prentice 2-2, Piralkova

Rapallo (olasz)–SIS Roma (olasz) 11–15

Az állás: 1. Sabadell 6, 2. FTC 3 (26–21), 3. SIS Roma 3 (23–29), 4. Rapallo 0



