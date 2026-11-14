Ismét Csinger Márk volt lapunknál a meccs embere – NS-értékelés

TÓTH BALÁZS 7

A válogatott elmúlt időszakának legbiztosabb pontja ezúttal sem okozott csalódást, védenie már alig 40 másodperc után kellett, igaz, nem bravúrral. Ezt követően jóformán dolga sem volt, ami a védéseket illeti, de koncentrált volt végig. Támadásban jól irányította a csapatot hátulról, a kirúgásából jött a második gól.

OSVÁTH ATTILA 5

A kezdeti grúz agresszivitás után végig kifejezetten aktív volt, keményen beleállt a védőpárharcokba, besegített a támadóknak a jobb oldalon vezetett akcióknál és kifejezetten hasznos volt a kombinációs játékokban. Párharcait a későbbiekben is jól vívta meg, de elfáradt a hajrára, ezért kellett lejönnie.

WILLI ORBÁN 7

A meccs elején egyszer csúnyán elfektették, aztán a 19. percben egy Sallai Roland-labdavesztés után „kisárgázta" magát az északírek elleni hazai meccsről, és írni sem kell, mennyire hiányzik majd a csapatból. Ezt követően hozta a tőle elvárhatót, labdával kifejezetten magabiztos volt, párharcait többnyire megnyerte, ráadásul kis híján gólt fejelt.

CSINGER MÁRK 7

Újra bebizonyította, hogy helye van a kezdőcsapatban Willi Orbán mellett. Az ötödik percben volt egy hatalmas blokkja, majd szerelésével több ígéretes grúz támadást is megakasztott – például a 10. és az 55. percben –, miközben amikor nála volt a labda, bátran jött vele előre a védelemből, végig magabiztos volt. Ahogy legutóbb Ukrajna ellen, úgy lapunknál most is ő a meccs embere.

KERKEZ MILOS 5

Párharcait többnyire megnyerte már az elejétől kezdve, de támadásban kevés hozzáadott értéke volt. Nagy Zsolt segítségével védekezett, aztán a második félidőben már előre is felszabadultabban játszott. Erősen közepes meccse volt, de a végén volt egy fontos, látványos szerelése.

SCHÄFER ANDRÁS 5

Ötvenedszer lépett pályára a válogatottban, a jubilemi meccsén keményen küzdött, de összességében nem nyújtott extrát. Az elején volt egy lövése a tizenhatoson kívülről, nem tévesztett sokat, viszont már az első félidőben elvesztett hét labdát, ráadásul rúgást is kapott a lábára. Passzai pontosak voltak, nagyon akart.

VITÁLIS MILÁN 6

Sokat dolgozott, de nem volt kiemelkedő az első félideje, többször is a passzt választotta olyan szituációban, amikor lőhetett volna, aztán a második félidő elején éppen egy ilyen helyzetnél eresztett el egy távoli bombát. Összehozhatott volna egy tizenegyest, de a bíró máshogy döntött, így a sárga lapja miatt hiányzik az északírek elleni meccsről.

SALLAI ROLAND 6

Nagyon vegyes meccse volt. Eleinte jó volt újra a jobb oldalon látni, volt egy ígéretes lövése, aztán több labdát is elszórt. A beadásai nem voltak pontosak, többször középen is feltűnt, de rendre megállították. A hajrára mégis újra felpörgött, a gól(ok)ban elévülhetetlen része van, az első találatunknál jól érkezett Szoboszlai Dominik labdájára, amivel megzavarta Lasa Dvalit.

SZOBOSZLAI DOMINIK 7

Bekötött térd ide vagy oda, a csapatkapitány hetvenedszer is felhúzta a válogatott mezt, és a mozgalmas szeptemberi négy meccs után újra tízes lehetett – igaz, rengetegszer húzódott ki a szélre is. Keresztlabdái az elején nem ültek, de a második félidőben már extra beadásai voltak, az első gólunk a szögletéből jött, majd gólpasszt adott.

NAGY ZSOLT 5

Az erős grúz kezdés során jól jött a védőrutinja, ha kellett, szélső, ha kellett, ötödik bekk volt. Támadásban már nem volt ennyire hatékony, passzainak alig több mint a hatvan százaléka ment jó helyre, egyszer viszonylag üresen fejelhetett, de nem volt veszélyes. A 61. percben lecserélték.

VARGA BARNABÁS 6

Az a fej… Igaz, ezen a meccsen ezt inkább a védőharmadban kamatoztatta, hátul folyamatosan grúz szögletek és beadások után fejelte ki a labdát, nagyon sokszor kellett a légi segítsége az első félidőben. Elöl sokáig nem tudták megtalálni a labdával, aztán a hajrában megvillant, ő lőtte a második gólunkat.

CSEREKÉNT PÁLYÁRA LÉPETT

CSONGVAI Áron (–) a hosszabbítással együtt jó fél órát kapott, de nemigen volt játékban. A pálya középső részét fedte le, volt két labdaszerzése.

BOLLA Bendegúz (–) Osváth Attilát váltotta az utolsó húsz percre, extrát nem csinált, azt hozta, amit tud. Három passzal próbálkozott, kettő sikeres volt.

TÓTH Rajmund (–) tökéletesen érkezett meg a pályára korábbi csapattársa, Vitális Milán helyére, mindegyik passza jó helyre ment, stabilitást adott a fáradó középpályának.

SZENDREI Ákos (–) kis híján álomszerűen mutatkozott be, kétgólos előnynél beállt Varga Barnabás helyére, és szinte rögtön volt egy jó lövése ziccerben, de Giorgi Mamardasvili kiszedte.

PETŐ Milán (–) is az utolsó percekre állt be, és nem volt kevésbé hatékony, Szendrei Ákos helyzetét ő alakította ki, tehát azonnal kulcspasszal szállt be a meccsbe.

A JÁTÉKVEZETŐ

Ondrej BERKA 7

A cseh bíró próbálta engedni a folyamatos játékot, így néhány szabálytalanság felett nagyvonalúan szemet hunyt. Valószínűnek tartjuk, hogy ha Vitális Milán eseténél tizenegyest ítél, a videóbíró nem avatkozott volna közbe. Ez nem befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét, de a teljesítményén rontott.

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NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)