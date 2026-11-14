Európa nyerte meg az első Papp-kupát Budapesten

Az álom valóra vált. Papp László nevét idehaza is egyre több intézmény és rendezvény viseli, külföldön azonban mostanáig nem hagyott olyan nyomot, mint például a FIFA-nál a Puskás-díjjal az egykori világhírű jó barát, Puskás Ferenc.

De csak mostanáig. Európa és a pánamerikai kontinens legjobbjainak kétévente esedékes vetélkedése ugyanis 2026-tól (Papp100-emlékév, március 25-én volt száz éve, hogy a háromszoros olimpiai bajnok legenda megszületett) a magyar bokszkirály nevét viseli. Mi sem természetesebb, mint hogy az első Papp-kupának Budapest adott otthont.

Tíz pár, két kontinens, egy ring. Ahogyan Kovács István MÖSZ-elnök fogalmazott: olyan formátumot kellett találni, amely a televíziós közvetítésre alkalmassá teszi a bokszestét, ezért lett tízben maximálva a meccsek száma, így a kísérőprogramokkal együtt is belefér négy órába az egész.

Fotó: Török Attila

Mindenki itt volt, aki számít, kivéve a kórházban fekvő Csötönyi Sándor exelnököt, akinek e helyütt is jobbulást kívánunk. A rendezők értelemszerűen az est második felére tették a férfi 70 és a női 65 kilós csatát (egy kiló súlyengedmény volt, vagyis 71 és 66 kilóról beszélhettünk) – az előbbiben Hankó Kálmán, az utóbbiban Hámori Luca lépett a kötelek közé.

A 26 éves Hankó 6–4-es európai vezetésnél húzott kesztyűt, ellenfele eredendően a dominikai köztársaságbeli Pánamerika-bajnok Ricardo Cuello lett volna, ám az ő vízumát nagyjából két héttel ez utánra ígérték, így a bronzérmes kolumbiai Alex Rángel ugrott be – ő aztán nagyjából a mérlegelés pillanatára tudta hozni a 71 kilót, nem véletlenül, hiszen nem tervezte a budapesti fellépést.

Hankó ütésgazdag, látványos ütközetet ígért, és nem is kellett benne csalódni. Az első menetben ő volt a pontosabb, a másodikat elvitte Rángel, ám a sokat fogyasztó kolumbiai a finisre kezdett elfogyni, előbb egy hatalmas jobbhorogtól lement, majd intették is, mert folyamatosan fogásba menekült, és Hankó Kálmán egyértelmű pontozásos győzelmet aratott. Zúgott a csarnokban a „Han-kó, Han-kó!” – ezt sem hitte volna két éve a Vasas-Süllős nagyváltósúlyú bunyósa, amikor éppen nem bokszolt, és éppen 110 kiló volt…

Hankó Kálmán is győzött (Fotó: Török Attila)

Amikor már kilenc páron túl jártunk, Európa 10–6-ra vezetett, következett az utolsó két ringbe lépő, a kék sarokban Hámori Luca Magyarország (vagyis Európa), a pirosban Lucía Muello Argentína, azaz Amerika.

Mivel a megosztott pontozásos győzelemért egy, az egyhangúért két pont járt, és az idő előtti siker is csak három pontot ért, Hámori Luca a négy ponttal vezető, azaz biztos győztes európai csapat záró embereként, tulajdonképpen tét nélkül léphetett ringbe. Illetve: dehogy tét nélkül, a saját önbecsüléséért. Az argentin ellenfél nem adta olcsón a bőrét, Luca sokáig hasztalan kereste az ütőtávot. Muello élesedett, de szerencsére Hámori is, a második menetben a dél- amerikai kezdett jobban, bár Luca a finisben többször is szépen betalált. Három perc maradt, ebben a mi lányunk volt a jobb, a koncentráltabb, és pontozással övé lett a meccs.

Lars Brovil, az európai és Elise Seignolle, a pánamerikai szövetség elnöke is elégedetten csettinthetett, a MÖSZ pedig nem először bizonyította, hogy mestere a rendezvényszervezésnek. Elég, ha a tavaly nyári centenáriumi bokszdzsemborira gondolunk a Hősök terén, az U23-as Eb-re a BOK-csarnokban vagy éppen Papp László születésnapi gálájára a Koltai Jenő Sportközpontban.

És most a Papp-kupára, amire a nagy névadó, Laci bácsi is büszke lenne. Még úgy is, hogy a csodaszép érmeken látható portrén sikerült megborotválni, korai pubertása óta alighanem először láthattuk őt bajusz nélkül.

Hankó Kálmán, Európa-válogatott: – Látványos, sokütéses mérkőzést ígértem, és azt hiszem, nem is maradtam el tőle. Vagyis maradtunk, hiszen az ellenfelem is mindent megtett a győzelemért. Hatalmas büszkeség, hogy egy Papp László nevét viselő rendezvényen léphettem ringbe, nekem szurkolt a csarnok, ami megsokszorozta az erőmet, ráadásul nyertem is. Most már nincs megállás, úgy érzem, ennél csak jobb leszek, ez egy fantasztikus év fantasztikus befejezéssel. Erdei Zsolt, világ- és Európa-bajnok: – Óriási ötlet a Papp-kupa, bárcsak az én időmben lett volna. Kétszer voltam Európa-bajnok, 1998-ban és 2000-ben, ekkor biztosan én bokszoltam volna európai színekben – ha lett volna. Kicsit sajnálom, hogy akkor nem jött létre, de ehhez Kokó kellett, az ő eltökéltsége, munkabírása, ötletgazdagsága. Nagyon sokat köszönhet neki a magyar bunyó, és most már elnökként is, nem csupán világklasszis ökölvívóként. Ifj. Papp László, a névadó legenda fia: – Régóta tervezgetjük, hogy méltó módon emlékezünk meg édesapámról, de mostanáig nemzetközi szinten nem sikerült megfelelő körítést adni ennek az emlékezésnek. Kovács Istvánnak a Papp család nevében köszönöm, hogy létrejöhetett ez a mérkőzéssorozat, amivel visszahelyeztük a Papp nevet a világ ökölvívásának térképére. Nagyszerű gála volt, örülök, hogy megérhettük. VÉLEMÉNYEK

1. PAPP-KUPA, BUDAPEST

EURÓPA–AMERIKA 12–6

Női 51 kg

Laura Fuertes (spanyol)–Valeria Amparan (mexikói) p. v. (1:4)

0–1

Férfi 55 kg

Vjacseszlav Rogozin (orosz)–Yedrián Otero (Puerto Ricó-i) p. gy. (5:0)

2–1

Női 54 kg

Lenka Bernardová (cseh)–Diana Maestre (venezuelai) p. v. (2:3)

2–2

Férfi 60 kg

Artur Bazejan (örmény)–Saidel Horta (kubai) p. v. (0:5)

2–4

Női 60 kg

Gizem Özer (török)–Jajaira Gonzalez (amerikai) p. gy. (5:0)

4–4

Férfi 80 kg

Rasztko Simics (szerb)–Josh Ofori (kanadai) p. gy. (5:0)

6–4

Férfi 70 kg

HANKÓ KÁLMÁN–Alexander Rángel (kolumbiai) p. gy. (5:0)

8–4

Női 75 kg

Aoife O’Rourke (ír)–Luisa Montiel (kolumbiai) p. gy. (5:0)

10–4

Férfi +90 kg

Mahammad Abdullayev (azeri)–Gilbert Kabamba (amerikai) p. v. (0:5)

10–6

Női 65 kg

HÁMORI LUCA–Lucía Muello (argentin) p. gy. (5:0)

12–6