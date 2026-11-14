Európa nyerte meg az első Papp-kupát Budapesten

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
2026.11.14. 23:18
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Hámori Luca is győzelemmel segítette Európát a Papp-kupán (Fotó: Török Attila)
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Papp-kupa Hankó Kálmán Amerika Európa Papp László Hámori Luca
Európa 12–6-ra legyőzte Amerikát az ökölvívók első Papp-kupáján Budapesten. A két kontinens csatározásaiban két magyar ökölvívó vett részt, Hankó Kálmán és Hámori Luca is győzelemmel segítette diadalhoz Európát.

Az álom valóra vált. Papp László nevét idehaza is egyre több intézmény és rendezvény viseli, külföldön azonban mostanáig nem hagyott olyan nyomot, mint például a FIFA-nál a Puskás-díjjal az egykori világhírű jó barát, Puskás Ferenc.

De csak mostanáig. Európa és a pánamerikai kontinens legjobbjainak kétévente esedékes vetélkedése ugyanis 2026-tól (Papp100-emlékév, március 25-én volt száz éve, hogy a háromszoros olimpiai bajnok legenda megszületett) a magyar bokszkirály nevét viseli. Mi sem természetesebb, mint hogy az első Papp-kupának Budapest adott otthont.

Tíz pár, két kontinens, egy ring. Ahogyan Kovács István MÖSZ-elnök fogalmazott: olyan formátumot kellett találni, amely a televíziós közvetítésre alkalmassá teszi a bokszestét, ezért lett tízben maximálva a meccsek száma, így a kísérőprogramokkal együtt is belefér négy órába az egész.

Fotó: Török Attila

Mindenki itt volt, aki számít, kivéve a kórházban fekvő Csötönyi Sándor exelnököt, akinek e helyütt is jobbulást kívánunk. A rendezők értelemszerűen az est második felére tették a férfi 70 és a női 65 kilós csatát (egy kiló súlyengedmény volt, vagyis 71 és 66 kilóról beszélhettünk) – az előbbiben Hankó Kálmán, az utóbbiban Hámori Luca lépett a kötelek közé.

A 26 éves Hankó 6–4-es európai vezetésnél húzott kesztyűt, ellenfele eredendően a dominikai köztársaságbeli Pánamerika-bajnok Ricardo Cuello lett volna, ám az ő vízumát nagyjából két héttel ez utánra ígérték, így a bronzérmes kolumbiai Alex Rángel ugrott be – ő aztán nagyjából a mérlegelés pillanatára tudta hozni a 71 kilót, nem véletlenül, hiszen nem tervezte a budapesti fellépést.

Hankó ütésgazdag, látványos ütközetet ígért, és nem is kellett benne csalódni. Az első menetben ő volt a pontosabb, a másodikat elvitte Rángel, ám a sokat fogyasztó kolumbiai a finisre kezdett elfogyni, előbb egy hatalmas jobbhorogtól lement, majd intették is, mert folyamatosan fogásba menekült, és Hankó Kálmán egyértelmű pontozásos győzelmet aratott. Zúgott a csarnokban a „Han-kó, Han-kó!” – ezt sem hitte volna két éve a Vasas-Süllős nagyváltósúlyú bunyósa, amikor éppen nem bokszolt, és éppen 110 kiló volt…

Hankó Kálmán is győzött (Fotó: Török Attila)

Amikor már kilenc páron túl jártunk, Európa 10–6-ra vezetett, következett az utolsó két ringbe lépő, a kék sarokban Hámori Luca Magyarország (vagyis Európa), a pirosban Lucía Muello Argentína, azaz Amerika.

Mivel a megosztott pontozásos győzelemért egy, az egyhangúért két pont járt, és az idő előtti siker is csak három pontot ért, Hámori Luca a négy ponttal vezető, azaz biztos győztes európai csapat záró embereként, tulajdonképpen tét nélkül léphetett ringbe. Illetve: dehogy tét nélkül, a saját önbecsüléséért. Az argentin ellenfél nem adta olcsón a bőrét, Luca sokáig hasztalan kereste az ütőtávot. Muello élesedett, de szerencsére Hámori is, a második menetben a dél- amerikai kezdett jobban, bár Luca a finisben többször is szépen betalált. Három perc maradt, ebben a mi lányunk volt a jobb, a koncentráltabb, és pontozással övé lett a meccs.

Lars Brovil, az európai és Elise Seignolle, a pánamerikai szövetség elnöke is elégedetten csettinthetett, a MÖSZ pedig nem először bizonyította, hogy mestere a rendezvényszervezésnek. Elég, ha a tavaly nyári centenáriumi bokszdzsemborira gondolunk a Hősök terén, az U23-as Eb-re a BOK-csarnokban vagy éppen Papp László születésnapi gálájára a Koltai Jenő Sportközpontban.

És most a Papp-kupára, amire a nagy névadó, Laci bácsi is büszke lenne. Még úgy is, hogy a csodaszép érmeken látható portrén sikerült megborotválni, korai pubertása óta alighanem először láthattuk őt bajusz nélkül.

Hankó Kálmán, Európa-válogatott: – Látványos, sokütéses mérkőzést ígértem, és azt hiszem, nem is maradtam el tőle. Vagyis maradtunk, hiszen az ellenfelem is mindent megtett a győzelemért. Hatalmas büszkeség, hogy egy Papp László nevét viselő rendezvényen léphettem ringbe, nekem szurkolt a csarnok, ami megsokszorozta az erőmet, ráadásul nyertem is. Most már nincs megállás, úgy érzem, ennél csak jobb leszek, ez egy fantasztikus év fantasztikus befejezéssel.
Erdei Zsolt, világ- és Európa-bajnok: – Óriási ötlet a Papp-kupa, bárcsak az én időmben lett volna. Kétszer voltam Európa-bajnok, 1998-ban és 2000-ben, ekkor biztosan én bokszoltam volna európai színekben – ha lett volna. Kicsit sajnálom, hogy akkor nem jött létre, de ehhez Kokó kellett, az ő eltökéltsége, munkabírása, ötletgazdagsága. Nagyon sokat köszönhet neki a magyar bunyó, és most már elnökként is, nem csupán világklasszis ökölvívóként.
Ifj. Papp László, a névadó legenda fia: – Régóta tervezgetjük, hogy méltó módon emlékezünk meg édesapámról, de mostanáig nemzetközi szinten nem sikerült megfelelő körítést adni ennek az emlékezésnek. Kovács Istvánnak a Papp család nevében köszönöm, hogy létrejöhetett ez a mérkőzéssorozat, amivel visszahelyeztük a Papp nevet a világ ökölvívásának térképére. Nagyszerű gála volt, örülök, hogy megérhettük.
VÉLEMÉNYEK

1. PAPP-KUPA, BUDAPEST
EURÓPA–AMERIKA 12–6
Női 51 kg
Laura Fuertes (spanyol)–Valeria Amparan (mexikói) p. v. (1:4)
0–1
Férfi 55 kg
Vjacseszlav Rogozin (orosz)–Yedrián Otero (Puerto Ricó-i) p. gy. (5:0)
2–1
Női 54 kg
Lenka Bernardová (cseh)–Diana Maestre (venezuelai) p. v. (2:3)
2–2
Férfi 60 kg
Artur Bazejan (örmény)–Saidel Horta (kubai) p. v. (0:5)
2–4
Női 60 kg
Gizem Özer (török)–Jajaira Gonzalez (amerikai) p. gy. (5:0)
4–4
Férfi 80 kg
Rasztko Simics (szerb)–Josh Ofori (kanadai) p. gy. (5:0)
6–4
Férfi 70 kg
HANKÓ KÁLMÁN–Alexander Rángel (kolumbiai) p. gy. (5:0)
8–4
Női 75 kg
Aoife O’Rourke (ír)–Luisa Montiel (kolumbiai) p. gy. (5:0)
10–4
Férfi +90 kg
Mahammad Abdullayev (azeri)–Gilbert Kabamba (amerikai) p. v. (0:5)
10–6
Női 65 kg
HÁMORI LUCA–Lucía Muello (argentin) p. gy. (5:0)
12–6

 

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