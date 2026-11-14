Nyögvenyelős meccsen fontos győzelem Tbilisziben; Dénes Vilmos sokszor gólörömtáncolna Szendrei Ákossal

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Sokáig szenvedett a támadások építésével Marco Rossi együttese Tbilisziben, ám a második félidőben átvette az irányítást, Szoboszlai Dominik szöglete után öngóllal szerzett vezetést, majd Varga Barnabás parádés akció végén tette biztossá a 2–0-s győzelmet. A szövetségi kapitány – aki örült, de kritikus is volt – az első és a második félidő közötti felfogásbeli különbséget emelte ki. Tbilisziből Borsos László és Cselőtei Márk tudósított

Dénes Vilmos sokszor gólörömtáncolna Szendrei Ákossal. A Loki támadója gyorsan egy hullámhosszra került a nemzeti csapatba meghívott Szendrei Ákossal, s olyannyira kiemelkedő párost alkotnak a pályán (is), hogy közös gólörömöt alkottak. Cserháti András interjúja

Akadozó játék végén kibrusztolt győzelem. Harmincöt percig izgulni kellett, de Magyarország kiharcolta a győzelmet Portugália ellen Miskolcon, és hibátlanul vezeti csoportját a jövő évi női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőjében. Fazekas Zoltán beszámolója

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