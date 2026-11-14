Európai kézilabdaligák: először nyert Bartucz László csapata

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.14. 22:33
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Bartucz László nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez (Fotó: Szabó Miklós)
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európai kézilabdaligák Tóth Rajmond Bartucz László
Bartucz László csapata, a HSG Wetzlar 26–23-ra nyert a Balingen-Weilstetten otthonában a német férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a magyar válogatott kapus nyolc védéssel járult hozzá csapata első győzelméhez. A hazaiaknál Leimeter Csaba három gólt lőtt.

Ilic Zoran két, Fazekas Gergő és Szita Zoltán egy-egy góllal járult hozzá az Orlen Wisla Plock 40–15-ös hazai győzelméhez a pont nélkül sereghajtó Piotrkowianin ellen, a lengyel élvonalban.

Tóth Rajmond hat találata ellenére a Rebi BM Cuenca hazai környezetben 30–29-re kikapott a BM Caserío Ciudad Realtól a spanyol élvonalban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat 33–31-re kikapott a HC Linz AG otthonában az osztrák férfiligában.

Beke Laura öt és Hornyák Panna három találata ellenére a HC Zlín 21–18-ra kikapott a Sokol Písek otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban. Piller Kármen és Kucsera Rebeka egy-egy góljával a HK Slovan Duslo Sala otthon 29–25-re nyert a Slavia Praha ellen.

Zsembery Viktória öt góllal a BM Porrino, és holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata azonban 22–21-re kikapott a Soliss BM Pozuelo de Cva otthonában a spanyol női bajnokságban. Török Lilly háromszor volt eredményes a CBM Morvedrében, amely hazai pályán 20–20-as döntetlent játszott a Replasa Beti-Onakkal.

 

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