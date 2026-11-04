A jégkorong-vb főszponzora átértékeli szerepvállalását az oroszok visszaengedése esetén

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken arra kötelezte a Nemzetközi Jégkorongszövetséget (IIHF), hogy azonnali hatállyal vegye vissza az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat. Az ítélet öt vb-t érint: a december 26-án rajtoló kanadai férfi junior, a januári ostravai női ifjúsági, az áprilisi egyesült államokbeli férfi ifjúsági, a májusi németországi férfi elit, valamint az egy év múlva sorra kerülő kanadai női elit tornát. Ebből az ifjúsági női és a felnőtt férfi vb-n lesz magyar érdekeltség.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó cseh autógyártó, amely 1993 óta hivatalos szponzora a vb-knek, közölte, nem ért egyet a CAS állásfoglalásával.

„Mivel Oroszország agressziója továbbra is fennáll, úgy véljük, hogy az orosz válogatott visszatérése a világbajnokságra összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyeket következetesen képviselünk. Ha az orosz válogatott részt vesz a tornán, újraértékeljük a szerepvállalásunkat, és további lépéseket teszünk” – közölte a főszponzor, hozzátéve: bízik benne, hogy születik megoldás a helyzetre.

Az AJ Products svéd bútorgyártó, amely 1989 óta állt a férfi jégkorong-világbajnokságok mögött, hétfőn jelentette be, hogy Oroszország részvétele miatt visszavonja a jövő évi támogatását. A finn Nokian Tyres szintén közölte, hogy nem szponzorálja a 2027-es világbajnokságot, ha az oroszok részvételét valóban engedélyezik.

Kedden a sportági nagyhatalomnak számító Svédország és Finnország, valamint Dánia, Norvégia és Lettország is kinyilvánította, hogy nem lép pályára a CAS által visszahelyezett oroszok ellen a világbajnokságokon.

Az is gondot jelent az IIHF-nek, hogy az aktuális vb-házigazdák közül a kanadai és a cseh kormányzati szervek már jelezték, hogy nem adnának vízumot az orosz válogatottnak nemzet-, illetve közbiztonsági okokra hivatkozva, azaz nem lehetne végrehajtani a sportbírósági ítéletet.

Az IIHF vezető testülete ezen a héten folyamatosan ülésezik, de döntést még nem tudott hozni.