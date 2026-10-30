Négy gólt rámolt be az újonc kapujába az Újpest; kikapott a Gyergyó az Erste Ligában

A fővárosiak kapujában Rajna Miklós mind a 19 lövést hárította.

A címvédő Gyergyói HK 3–2-re kikapott Miskolcon, s miután korábban a DEAC-tól vereséget szenvedett, így már kilenc győzelemmel és hat kudarccal áll a tabellán. Mindeközben a DEAC ismét nyert házigazdaként, ezúttal úgy győzte le 5-4-re a Corona Brasov együttesét, hogy egyszer sem volt hátrányban. A Csíkszereda 5–3-ra verte a BJA HC-t a tüskecsarnokban, megszakítva a fővárosiak ötmeccses győzelmi sorozatát.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok (romániai) 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai) 5–4 (1–0, 2–1, 2–3)

Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai) 3-5 (0–0, 2–2, 1–3)