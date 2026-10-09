Nemzeti Sportrádió

Vég Zsombornak és a magyar válogatottnak is véget ért a cselgáncs-vb

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Baki
2026.10.09. 12:28
Vég Zsombor (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Vég Zsombor cselgáncs cselgáncs-vb
Egyetlen pénteki versenyzőnk, Vég Zsombor a grúzok világklasszisa, Ilja Szulamanidze ellen búcsúzott a baki cselgáncs-világbajnokságról a második fordulóban.

Vég Zsombor ipponnal jutott tovább a 32 közé, ahol a grúzok Európa-bajnoka, Ilja Szulamanidze volt az ellenfele. Vele eddig hétszer mérkőzött meg, és mindegyik alkalommal vesztesen hagyta el a tatamit. 

A nyolcadik összecsapáson sem tört meg a jég, hiába próbálkozott először indítással a magyar, nem volt könnyű dolga a világklasszis ellen. Aztán ritmust is váltott az ellenfél, nekifeszült Végnek, egy pillanatig úgy tűnt, lehet esély megkontrázni a támadást, de végül a grúz akarata érvényesült, Vég felé estek el, jukó járt érte.

Nem sokkal később át is húzta maga fölött, ebből már vazaari értékűt esett a 100 kilós ceglédi harcos. Hiába próbálkozott a meccs végén, nem tudott pontot szerezni, így a második fordulóban búcsúzott a világbajnokságról, lezárva ezzel a magyar válogatott baki szereplését. 

„A sorsolás láttán ez volt sajnos a maximum”

– Hogy van a hüvelykujja? 
– Őszintén szólva azért éreztem meccs közben, de próbáltam kizárni – válaszolta kérdésünkre a 100 kilogrammos dzsudoka. – A fogásfelvételben viszont nem gátolt. Inkább azt éreztem, hogy a bal kezem kevésbé erős, mint a jobb, mert arra kevésbé tudtam edzeni az ujjtörés miatt, de nem mondom, hogy ez számított, mert az örökmérlegünk 8–0 Ilja Szulamanidzének.

– Mennyit hagyott ki az edzésből?
– Két hónapot nagyjából, de ennek ellenére az erőmmel nem volt különösebb gond. Nem voltam ágyhoz kötve, mint amikor a vállamat műtötték meg. Most fogni nem tudtam sokáig, de a karomhoz hozzá tudtam kötni, ragasztani súlyokat, és azokkal edzettem a konditeremben. Viszont dzsúdózni nem tudtam.

– Mit szólt, amikor látta, hogyha túljut az első körön, akkor a grúz rivális következik?
– Akkor láttam, amikor a kötés még az ujjamon volt, hát finoman fogalmazva: nem örültem neki. Nagyon sokszor összekerülök vele, ő a mumusom, már gyerekkorom óta. Ha vezettem ellene meccs közben, akkor is mindig fordítani tudott. A tádzsik srác – akivel először küzdöttem – is nagyon jó versenyző, sok olyan dzsúdóst folyton megver, akiktől én néha kikapok, de az ő stílusa jobban fekszik nekem. Most izgultam miatta, különösen, mert a jobbos felállása miatt nagy szükségem volt arra, hogy minél többet használjam a bal kezemet. A sorsolás láttán sajnos ez volt a maximum. 

 

Vég Zsombor cselgáncs cselgáncs-vb
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