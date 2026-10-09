Vég Zsombor ipponnal nyerte meg az első meccsét a cselgáncs-vb-n

Alig egy hete vették le Vég Zsombor hüvelykujjáról a kötést, épphogy összeforrt a csont benne, így el tudott utazni a baki világbajnokságra. A szokásos felkészülést, edzőtáborokkal, teljes értékű edzésekkel nem végezhette el, de amit tudott megtett, hogy a lehető legjobb formában érkezzen meg a viadalra. Lehetett volna szerencsésebb, ami a sorsolást illeti, hiszen már a 64 között a világranglista-13.-at kapta. Igaz, Dzhakhongir Madzhidovot korábban már sikerült megvernie (2025-ben egy kínai Grand Prix-n csaptak össze), de a tádzsik életveszélyes rivális volt.



Kettejük párharcában sokáig dominált is, indított, az övénél rángatta Véget, de átfordítania nem sikerült. A kezdeti lendület valamelyest alábbhagyott, az olasz bírónő pedig ezt páros intéssel „jutalmazta”. A hosszabbításban Végnek két sidója birtokában nem volt más választása, mint támadni. Semmiképp sem akarta intésekkel elveszíteni a meccset, indított is, hosszú lábaival a tádzsik mögé ért, ezzel párhuzamosan teste erejét és a gravitációt kihasználva húzta őt a föld felé, a kettő együtt pedig soknak bizonyult a riválisnak, hanyatt esett, és ezzel véget ért a párharc.



Vég Zsombor ipponnal jutott tovább a 32 közé, ahol a grúzok Európa-bajnoka, Ilja Szulamanidze lesz az ellenfele. Vele eddig hétszer mérkőzött meg, és mindegyik alkalommal vesztesen hagyta el a tatamit.